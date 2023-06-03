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高嘉瑜點名「這位主管」：與加害者共同霸凌　逼迫受害者道歉

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜點名「這位主管」，與加害者共同霸凌 。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件。立委高嘉瑜對此在臉書發文，特別點名某位主管，漠視這一切發生，後續還與加害者共同職場霸凌、逼迫受害者道歉，踐踏其人性尊嚴，直至罹患憂鬱症、昏倒送台大急診。

高嘉瑜臉書發文，近期職場性騷擾事件引起各界關注和討論，對於所有因此受傷的人，都深感痛心與不捨，「嘉瑜自己也曾是相關事件的受害者，非常清楚在面對這個社會時，需要多大的勇氣」。

高嘉瑜指出，在此也要嚴厲譴責所有性騷擾的加害者，特別是那位「摟腰、摸臀」性騷擾後竟還要求受害者道歉的前黨工，更可惡的是漠視這一切發生的主管，在面對受害者求助時，不僅未能履行應盡的調查、保護責任，甚至反問「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開？」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒。」

高嘉瑜說，這位主管後續還與加害者共同職場霸凌、逼迫受害者道歉，踐踏其人性尊嚴，直至罹患憂鬱症、昏倒送台大急診。

【性平是民進黨核心價值 性騷零容忍不應淪為口號！】 近期職場性騷擾事件引起各界關注和討論，對於所有因此受傷的人，嘉瑜都深感痛心與不捨。嘉瑜自己也曾是相關事件的受害者，非常清楚在面對這個社會時，需要多大的勇氣。 很多受害者都來自一般家庭、...

高嘉瑜發佈於 2023年6月2日 星期五

高嘉瑜呼籲，黨中央除了改善性騷擾申訴機制外，更應徹查所有已發生的性騷擾案件，並提供受害者一切必要的協助，以及後續的法律服務。

高嘉瑜說，「我深信，民主進步黨的精神，就是勇於面對問題，絕不會逃避，對於過去的種種沉痾，必會深刻檢討、反省，唯有如此，才能找回我們曾堅持的初心與信念。」

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