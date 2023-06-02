有西西里氣泡美式、焦糖奶蓋雪糕！超商「5大品項買1送1」只有3天

▲超商周末小確幸來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1要搶！超商周末小確幸來了，限時3天於全門市祭出「5大品項買1送1」限定優惠，包括特大冰西西里氣泡美式、醇黑厚可可、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕等通通有，且不限購買數量，但不開放寄杯，把握機會囤。

全家「康康五」活動回來了，即日起至6月4日限時3天於全門市祭出「5大品項買1送1」，這次有「Let’ s Café特大冰西西里氣泡美式」、「Let’ s Café醇黑厚可可（中杯熱飲、大杯冰飲」、「WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」、「UCC無糖咖啡」、「FMC鹼性離子水（1385ml）」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯，提醒消費者要注意。

▲漢堡王最新優惠券。

另，速食空周末也可以衝吃漢堡王最新「狂歡優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如莫札瑞拉起司烤牛堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有經典脆雞堡+4塊雞塊、小薯及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，即日起7月31日限時開跑，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。