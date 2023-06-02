快訊／駁涉台大審議林智堅論文　國安局：無法探知蘇宏達LINE群

▲台大社科院長蘇宏達。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對台大社科院長蘇宏達指國安局曾透過他的友人，私下來接觸，試圖影響前新竹市長林智堅學倫案審議，且還曾威脅「你的LINE局長都看的到」。對此，國安局2日晚間表示，國發所論文案與本局公務無關，因此並未介入相關事務；至於可看到LINE的部分，也絕無蘇宏達所言情事。

台大社科院舉辦的「學術自由與高教未來」論壇，國民黨立委王鴻薇2日下午指出，蘇宏達在會中表示，其在處理林智堅台大國發所論文抄襲案時，國安局確實有透過他認識的友人，私下接觸他，試圖影響他的學倫案審議，只是當蘇拒絕後，國安局還威脅「你的LINE局長都看的到。

對此，國安局晚間回應，國安局為國家情報機關，一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關， 因此並未介入相關事務。

而有關蘇宏達指稱國安局人員可看得到其LINE的說法，國安局表示，眾所周知LINE通訊軟體為一封閉式社群，非群組裏的成員，無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，LINE亦曾於2020年1月2日表示，其公司平台沒有任何人可以監控，也不可行，「本局絕無蘇先生所言情事」。

至於蘇宏達稱疑被國安局或情治單位的人威脅部分，國安局說，國安局一向要求所屬同仁依法行事，絕不可有違法犯紀的行為，若有相關具體個案，歡迎提供國安局進行查處。