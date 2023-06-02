更年期盜汗夜尿超煩躁　中醫師激推「2茶膳+2穴位按摩」改善障礙

▲女性更年期常出現夜尿症狀。（圖／記者周亭瑋攝）

記者許宥孺／高雄報導

更年期是一個漫長而漸進的身體轉化過程。高雄一名52歲女性被檢查出進入更年期，全身容易痠痛，每晚更是盜汗、夜尿輾轉難眠，白天也容易口乾、心悸，導致她心情十分鬱悶。經中醫調理並按時回診，已明顯改善問題。

建功馬光中醫診所院長廖述賢表示，這名52歲陳姓女子主訴，月經已經半年沒報到，西醫檢查告知已經進入更年期，不僅每天難以入眠，不時因為睡時背部灼熱而盜汗醒來，常常伴隨夜尿3-4次，每次小便還會有餘瀝殘尿感，對生活帶來極大困擾。

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▲建功馬光中醫診所院長廖述賢。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖述賢聽完後，當下開立藥物解除肝鬱緩和情緒、讓小便有力，就能排除尿急或殘尿感，再搭配藥方散熱、斂汗，幫助患者能專注於睡眠，並衛教回診前要找時間去從事間歇性的衝刺與走路的交替運動，在一緊一鬆的循環之下，身體才能重新體會出真正的放鬆感。

廖述賢說，果不其然，患者第2次回診就說，當週如果有運動出汗就可減輕殘尿感；直到第4次回診，只剩不好入睡，一週有1至2天會超過半小時才睡，其他的問題已經明顯改善。他則鼓勵患者持續按時回診服藥，日後一定可以安然度過這段不舒服的日子。

廖述賢表示，更年期是每個女性都必須面對的生理階段，中醫統稱更年期症狀為「經斷前後諸證」，認為女性在接近停經期前後（45～52歲），腎氣漸衰，天癸（月經）將竭，腎的陰陽失調，影響到五臟六腑，尤其是心、肝、脾等臟腑，由於肝腎的陰不足所致，容易會有氣血陰陽不調和的現象出現，進而造成全身的諸多症狀。

廖述賢指出，更年期症狀因人而異，有些人完全沒有任何不適的症狀，也有少數女性症狀嚴重且持續時間可能長達5至10年。根據國民健康署統計最常是身體不適（如熱潮紅、盜汗或心悸等），其次為性功能障礙（例如頻尿、陰道乾澀及性交疼痛），再來則是失眠。他也分享2種中藥茶膳、穴位按摩法改善更年期障礙。

▲酸棗仁、浮小麥。（圖／記者許宥孺翻攝）

酸棗仁浮小麥粥

酸棗仁入心、肝、膽經。能養心益肝，就能安神進而改善失眠及多汗的症狀。浮小麥性味甘涼，歸心經，《本草綱目》提到：「益氣除熱，止自汗盜汗，骨蒸勞熱，婦人勞熱。」

●材料：酸棗仁（炒過）30公克、浮小麥30公克

●作法：

1.炒過的酸棗仁放入電鍋內鍋，加入400毫升的清水（水要淹過酸棗仁至少一指幅），外鍋放600毫升的水，煮至電鍋跳起來。

2. 濾掉酸棗仁藥渣，將浮小麥放入酸棗仁藥液，外鍋放600毫升水，煮至電鍋跳起來，加入適量鹽調味即可食用。

▲決明子茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

決明子茶

當感覺口渴時或喉中異物感時，隨時以決明子水含漱，能有效緩解口乾、口渴以及梅核氣的不適感。即使是被西醫限制不能多喝水的慢性腎臟炎的病患，也可以採用這個方法來緩解身體的乾渴。

●材料：決明子30公克

●作法：決明子放入鍋中，加入600毫升水，大火滾開之後轉小火，濃煎到剩一碗（約200毫升）。

穴位按摩改善更年期障礙

1.膻中穴

心包經的募穴，募穴就是指經絡上最容易讓氣的聚集的穴位，刺激這個穴位，可以讓與這個募穴關係密切的器官功能獲得增加及提升。

2.三陰交穴

顧名思義就是三條足部陰經（脾經、腎經、肝經）經氣交匯的地方，刺激三陰交穴，能促使這三條經絡經氣流通，有助改善女性下半身的虛冷、月經不規則、更年期障礙等問題，對於男性的精子問題導致的不孕也有特別效果。三陰交穴除了可以促進血液循環，還能恢復內分泌平衡，提高身體免疫力，對於消化不良、食欲減退也有健胃整腸的功效，並且能治療下肢的浮腫。

按摩方式：直接按摩穴位局部的按壓疼痛處或局部肌肉緊繃結成硬塊的區域，直到感覺明顯痠脹或局部產生溫熱感，也可以利用吹風機來溫熱的局部區域。每天做3～5次。

▲膻中穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三陰交穴。（圖／記者許宥孺翻攝）