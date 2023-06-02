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高雄旅展祭優惠！華航機票最多88折　現場購賣再折千元

▲▼華信航空推出千組折扣碼優惠，國內線機票享7折。（圖／華信航空）

▲華航推出機票最多88折優惠，高雄旅展購票最多再折千元。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

南台灣最大高雄旅行公會國際旅展於今(2日)開跑4天，華航祭出最多88折優惠外，旅展現場購票最多還可再折1千元。此外，華航也規劃7月6日起獨家飛航高雄-首爾金浦航線，屆時高雄出發每周提供50個航班，直飛亞洲各主要城市。

高雄旅展登場，中華航空、華信航空共同參展，華航董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏到場參與華航集團攤位開幕儀式。高雄旅展現場以「用你的姿態 漫旅世界」主軸打造，採最新機隊A321neo設計，並提供豪華商務艙座椅試乘。

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華航表示，目前高雄出發航點有曼谷、馬尼拉、東京成田、大阪、首爾仁川、上海浦東、廈門、深圳、香港等，7月6日起也將獨家飛航高雄-首爾金浦航線，屆時高雄出發每周提供50個航班，直飛亞洲各大主要城市。

▲▼華信航空推出千組折扣碼優惠，國內線機票享7折。（圖／華信航空）

▲華航推出機票最多88折優惠，高雄旅展購票最多再折千元。（圖／華航）

配合旅展，華航也祭出優惠，華航表示，旅客在旅展現場購買華航機票，除享有和線上旅展相同的最多88折優惠外，購買北美、歐洲任一航點加碼現折1000元，東南亞、東北亞、大洋洲、中國大陸、香港則可折價500元。

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