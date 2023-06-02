台鐵員工遭鐵條重擊！後腦爆血慘死　同事清潔劑滅證...繼續上班

▲台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台台鐵局左營機務分段1日深夜發生一起凶殺案！一名63歲洪姓男員工後腦遭人重擊，陳屍辦公室內。警方追查發現，林姓同事與洪姓死者相處不睦，林嫌曾多次出入命案現場，當日更爬窗闖入洪男的辦公室，疑似用鐵條重擊洪男的頭部，並以清潔劑滅證後，還回到自己的辦公位，並若無其事地下班，行經殘酷冷血。

警方調查，洪姓男子昨日應該在下午5點上班，但直到深夜11點，家屬遲遲聯絡不上洪男，經聯絡同事前往辦公室察看，發現地上血跡斑斑，還有疑似拖行的痕跡，而洪男倒臥在地，嚇得趕緊報警並連絡119。

救護人員到場檢傷，發現洪男臉部滿是傷痕、口吐鮮血，後腦明顯曾遭到重擊，已無呼吸心跳，緊急將洪姓男子送往醫院救治，不過因傷勢過重，仍宣告不治。

▲洪姓死者陳屍在獨立辦公室，同事深夜才發現。（圖／記者許宥孺翻攝）

63歲洪姓死者為台鐵左營機務段加油設備站的加油工，平日是在獨立辦公室作業，由於事發地點地處偏僻，且進入辦公室有2道門禁關卡，地面上有拖行或爬行血跡，警方研判是熟人所為。

警方調閱監視器發現，56歲林姓男子和洪姓死者並非同一上班場所，但卻多次出現在死者的辦公室外，並且在案發當日曾試圖爬窗闖入，認定他涉有重嫌。

警方今(1日)上午趁林嫌要出門上班前，到仁武區的住家逮人，不過林嫌拒絕開門，更從4樓透天厝跑到鄰宅想跳樓逃亡，沒想到卡在2樓，導致腿部骨折，被送醫治療。

▲林姓兇嫌拒捕還試圖跳樓逃亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方深入追查，發現林姓兇嫌與洪姓死者雖為同事，但長期相處不睦，鑑識小組於案發現場採證，採集到林姓男子的指紋，並找到一罐清潔劑，林嫌疑似想刷洗現場滅證，另外也在附近找到一根鐵條，疑似為行兇工具。

而還原案發時間，林嫌犯案後，還回到自己的辦公室工作，直到下班後才回家，同事未發現異狀，行徑相當冷血。檢警今日下午將進行相驗，以釐清確切死因。