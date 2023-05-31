快訊／台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「只拿3票落選」

▲台大經濟系學會正副會長選舉結果今晚出爐，政見涉及歧視的「陳謝配」候選人未當選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括學生自治團體選舉因候選人政見涉及歧視言論，其中台大經濟系系學會正副會長選舉其中一組「陳謝配」候選人，提出「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，引發各界抨擊，今（31日）台大經濟系學會進行投開票，稍早在臉書公布結果，引發爭議的「陳謝配」候選人未當選，僅獲得3票，另今天同時也公投通過《行為公約》投票，未來將禁止系上出現以言語、行動或活動等方式歧視不同族群，並禁止以任何形式騷擾他人。

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，另外在台大學生自治團體選舉時，也爆發候選人政見涉及歧視言論，例如參選性平會委員的陳姓學生，經歷中竟提及「跟阿嬤發生過性行為」，政見其有「改校名為國立台灣性別平等大學」等奇特言論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大經濟系學會選舉政見惹議，包括A罩杯以下女生國防必修2學分。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學會）

而參與台大經濟系系學會正副會長選舉的一組候選人，競選政見更充滿歧視言論，包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等，已遭台大經濟系移送性平會調查，引發各界圍剿，經濟系方則通報台大性平會，後續將依性平會調查及學生獎懲辦法處理。

而該組候選人也在後來公開道歉，坦承行為不成熟行為，以及玩笑話尺寸拿捏不恰當，並表示將停止選舉相關一切活動，並對自己的言行負責。

台大經濟系系學會正副會長選舉今天進行投票，稍早已經完成開票，引發爭議的「陳謝配」候選人未當選，僅拿到3票落選，而由「阮賴配」拿到64票當選經濟系正副會長，得票率為68.09%。

另由於「陳謝配」候選人提出政見引發各界抨擊，台大經濟系學會也一併進行《行為公約》公民投票，內容包括「禁止系上出現以言語、行動或活動等方式歧視不同族群；無論其性別、身分、年齡、種族、膚色、性別認同、宗教信仰等，都應賦予其應有且平等的權利；禁止以任何形式騷擾他人」，今晚也通過該項公投，送交系務會議通過後實施，未來適用經濟學系同學與經濟學系學生會。