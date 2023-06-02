應曉薇爭取國民黨立委初選　提名宣言喊：支持郭董0-6歲國家養

▲應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市議員應曉薇2日正式宣布投入國民黨台北市第5選區（中正萬華）立委初選，她表示，她的參選宣言沒有浮華政見，她長期關注弱勢，認為台灣這塊土地，任何人都不應該被貼上貧窮標籤。同時，她也支持鴻海集團創辦人郭台銘說「0到6歲孩子國家養」，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，「我要告訴總統蔡英文這才是普世價值。」

應曉薇今日透過臉書發布提名宣言，她指出，「謝謝中正萬華市民的疼惜，也謝謝你們的鼓勵支持我進國會，我從天人交戰昇華為當仁不讓，我下定決心，除了守護中正萬華，更進一步我應曉薇要守護中華民國。」

應曉薇透露，她從璀璨的演藝圈到25年的監獄志工，在擔任市議員13年任內，每一步路都走的踏實負責，每一段人生都足以跟青年人分享，「追逐夢想不需要任何背景，只要擁抱勇氣。」

應曉薇強調，她的參選宣言沒有浮華政見，如同中正萬華市民對她的了解，就是「話少會做事」。應曉薇說，她長期關注弱勢，台灣這塊土地，任何人都不應該被貼上貧窮標籤。同時，她也支持郭台銘說「0到6歲孩子國家養」，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，「我要告訴總統蔡英文這才是普世價值。」

應曉薇批評，無論疫苗黑箱、外交官之死、民進黨政府只會包庇，如果在議會找不到答案，她就要到立法院找真相，「25年我親筆寫了15萬封受刑人回信，這樣的恆心與毅力無人能比，就如同我今天站在這裡挑戰國民黨立委初選的決心一樣，資源時間雖短，我也要為了捍衛軍公教勞，老人、青年、小孩殺出重圍。」