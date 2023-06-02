不只蔡沐霖爆性騷吃案？　黃揚明曝1圖：還有未爆彈

▲蔡沐霖被爆性騷吃案。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

民進黨今（2）日又有一名前女性黨工爆料，遭到同仁陳右豪性騷擾，結果和時任青年部主任蔡沐霖反映，卻沒有得到妥適協助，甚至遭到職場霸凌。對此，資深媒體人黃揚明指出，1日晚上才收到爆料，結果今天就「業力引爆」，且該事件還有未爆彈，希望民進黨這次可以痛定思痛，好好處理這件事情。

前女黨工指出，過去同部門的同仁陳右豪時常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，時任青年部主任蔡沐霖得知此事後，不僅沒有處理，甚至以工作藉故刁難，進行職場霸凌。事件爆發後，蔡沐霖發聲明道歉，表示過去擔任青年部之部門主管時，確實曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，對於該事件造成的傷後感到很愧疚，會負起該面對的責任。

對此，黃揚明在臉書指出，自己昨晚也有收到爆料，結果今天果然業力引爆，「該案在《人選之人》劇中，就是翁文芳與張亞靜藉領養貓而去接觸的前黨工的創作來源」。

黃揚明也分享一張對話截圖，看到有人爆料「現在有一案蔡沐霖XXXXXX包庇性騷擾的案子，黨內重啟調查，這一案是《人選之人》的原型」。他指出，對話中被打馬賽克的地方是可能的未爆彈，在相關事件曝光前要先予以保留。

▲黃揚明透露，蔡沐霖案還有未爆彈。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

黃揚明也說，因為蔡沐霖包裝的人設和真實狀況反差太大，受害者起初為了顧全大局選擇吞忍，現在終於藉著第一起爆料案例，大家一起燃起勇氣發聲，希望民進黨這次可以痛定思痛，「賴主席得揮淚斬馬謖，該黨紀的移送黨紀、該撤銷提名的撤銷提名」。

針對性騷案，民進黨民進黨秘書長許立明2日召開記者會，率黨部主管職鞠躬道歉，表示對於受到傷害者，不管已知還是未知者，願意提供所有資源協助他們走出相關陰霾，所有覺得自己被侵害者都可以直接申訴，任何主管只要隱匿一率開除；也會立即啟動黨紀程序，請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。