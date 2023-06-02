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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨家／邊打字邊哭！性騷受害前黨工曝心聲　「我只是想跟自己和解」

記者皮心瑀／台北報導

民進黨另一名前黨工指控在黨部工作期間遭到性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖求助卻反被檢討，引來各界關注。該名前黨工向《ETtoday新聞雲》記者表示，今天會選擇說出自己的遭遇，是因為現在的生活雖然平靜了，但還是會因為一些突發的事情被拉回過去，都像在問她為什麼要放過那些加害人，而這樣的壓力，跟打完文章面對的問題都是一樣的，至少不會再自責的懷疑自己什麼都沒做，「謝謝大家關心，我只是想跟我自己和解」。

該黨工2日控訴，自己遭到同仁摟腰、摸屁股，對方還曾試圖進入她房間，她因不堪其擾向蔡沐霖反映，對方卻未妥善處理，甚至以影響部門氣氛，逼她道歉，但道歉後的日子並沒有更好過，處處被針對，讓她身心狀態到達極限，有次還在民進黨中央黨部昏倒，「這消息也驚動到高層，但後來也沒有任何下文。這件事想必不是秘密，許多政治工作者們多少耳聞。但很遺憾，從我受害至今，從未獲得應有的對待與說明。」

對於為何決定說出自己過去的遭遇？該黨工接受《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，這些年每次她過著自以為沒事的生活，就會有性平議題在新聞上或是在網路上被分享，然後大家就會問她還好嗎？為什麼妳不講？然後自己就又被拉回那些事件裡，就覺得好累，明明生活已經這麼平靜了，又被拉回去那些畫面。

該黨工說，這幾年下來這些生活中的被「突擊」，跟要承擔那些打完文章後面臨的問題，一樣都是壓力，講出來確實會被關心，會要再次撕扯以前的痛苦記憶，「當下真的是邊打邊哭，打完繼續暴哭，好一陣子哭不出來了，還以為沒感覺了」，但如今至少她不會再自責的懷疑自己什麼都沒做，能透過這篇長文，將自己過去的事說出來，雖然知道這時候寫出來會被政治操作，但她決定為自己勇敢一次，「我只是想跟自己和解」，謝謝大家關心。

▲▼民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

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