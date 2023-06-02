5億高中生墜亡…配偶「拒還30筆土地權狀」！律師：已提告業務侵占

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中賴姓高中生擁有5億不動產，卻在與夏姓代書助理登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，引發社會關注！據了解，賴男名下擁有30筆房產，所有權狀都被鎖在夏家事務所內，至今仍不歸還，賴母委任律師許哲維透露，2日已提出業務侵占告訴。

▲高三男「擁5億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

台中市賴姓高三男學生5月4日上午9時許，和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治，由於賴男剛得到父親生前贈與市值約5億的房地產，賴母因而質疑兒子是遭夏謀財害命。

由於賴男阿公（生父）相當信任夏家的事務所，長期以來大批土地買賣、房產過戶都是委託夏姓代書，生前陸續過戶給賴男的30筆房產所有權狀都被鎖在夏家事務所的保險櫃內。

▲賴母律師許哲維透露，夏家拒歸還土地權狀，2日已提出業務侵占告訴。（圖／記者白珈陽攝）

賴母委任律師許哲維表示，夏家稱受賴男生前委託保管土地權狀，但他卻完全沒有給家屬看過所謂的「委託契約」，因此賴母質疑，此一說法為假。此外，就算夏家真的有接受委託保管契約，如今委託人已去世，法律的保管關係也已經宣告消滅了，夏家在法律上沒有任何原因繼續持有這些土地權狀。

許哲維透露，日前已經發律師函警告夏家，希望對方可以在文到7日內返還土地權狀，但對方委任律師也已回函，拒絕歸還，今天賴母已一併提出業務侵占告訴。