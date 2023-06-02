批蔡沐霖包庇職場性騷卻任勞動部機要秘書　賴香伶：國家怎淪落至此

▲民眾黨立委賴香伶2日回應蔡沐霖包庇職場性騷爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨今（2日）有名前黨工自訴遭部門同仁陳右豪性騷擾，然向時任青年部主任蔡沐霖求助時卻反被逼道歉，事後處處遭針對，讓她身心狀態達極限。而蔡沐霖則於昨晚，向勞動部請辭政務次長機要秘書。對此，民眾黨立委賴香伶批，蔡沐霖包庇職場性騷、帶頭職場霸凌，最後竟然能任勞動部高層秘書，「我們的國家怎會淪落至此」。

一名民進黨前黨工2日透過臉書指出，陳右豪在知情她非單身情況下，對她摸屁股、偷親臉頰等，經拒絕卻為收斂，讓她相當難受，陳甚至還曾在出差時想闖入她下榻的房間。不堪其擾後，她向蔡沐霖求助，然蔡卻說出「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等語。

該黨工又指，事後蔡沐霖處處在工作上藉故刁難、恐嚇她，還逼她要向陳右豪道歉，只是道歉後蔡仍在工作群對她冷諷，甚至用髒話辱罵，讓當時罹患憂鬱症的她需服身心藥物才能過活。她說，她在民進黨中央黨部因遭受職場霸凌而昏倒，驚動了高層，但後來也沒有任何下文，至今她也未獲得應有的對待與說明。

對此，賴香伶表示，此類案件從《性別工作平等法》定義來看，同時屬於交換式性騷擾及敵意性的性騷擾，這是當事人最難逃脫、抵抗的型態。性平事件可能發生在所有人身上，今天加害者是一位深受主管愛戴的職場同仁在性騷擾同事後，還能要求被害者「道歉」；而二次加害者更是離譜，身為主管包庇職場性騷擾、言語嘲諷、帶頭職場霸凌，逼迫受害者自行離職，最後竟然還能任職「勞動部」高層秘書（指蔡沐霖），「我們的國家怎會淪落至此」。

賴香伶說，更離譜的是，昨天爆發性平事件，這位主管就在同日深夜辭職，像是知道今天會「東窗事發」一樣。但若受害者沒有出來指控，是不是加害者就會若無其事的坐在倡導「打造性平職場環境」的勞動部辦公室高位上，領著高薪，苟且安生，「細細想來，實在太可惡」。