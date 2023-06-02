5億高中生命案！提告婚姻無效2理由曝　傳黑道介入...警巡邏賴家

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生命案，賴母委任律師團隊疑發現新事證，2日律師許哲維至台中地檢署遞狀，申請8項刑事證據調查。針對律師團昨日也至台中地檢署遞狀申請賴生、夏男婚姻無效之訴，許哲維今日受訪表示，申請的原因，是因2人婚事不符合「證人親見親聞」、「結婚須基於經營永久共同生活關係」等兩大要素。

▲賴母委任律師許哲維。（圖／記者白珈陽攝）

許哲維表示，昨日申請婚姻無效之訴，最主要兩個理由，第1點，他們律師團隊找到一個民國51年的判例，裡面提到「結婚的證人，須在場親見親聞」，根據目前掌握資料，夏男找來的證人，「並沒有一起到戶政事務所」，所以不符合親見親聞要件。

許哲維說，第2點，「結婚必須是基於經營永久共同之關係」，據悉，夏男在檢方的供詞，稱結婚的理由是要得到爸爸的房產、或是財務規劃，而這些都不是以基於永久共同生活關係為目的。

另外，外傳5億家產公諸於世，可能引起黑道對賴家覬覦，許哲維說，賴母因擔心人身安全，已申請轄區警局設立臨時巡邏點，但是否真黑道介入，他並不了解。

許哲維提到，今日是因發現賴生遺體有非自殺的跡證，故到台中地檢署遞狀，希望檢察官囑託法醫，進行解剖時，可以針對他們提出申請的部分，加以研究，至於是否會申請複驗？還須等待第一次解剖檢驗結果出爐，才考慮下一步。

許哲維說，「從5月9日解剖到現在的原因，應該是檢察官非常非常認真的在做解剖，所以我們希望再給檢察官多一點時間，我們也願意等待，只要出來的結果是完整、充分的，這樣子我們也才可以跟家屬交代。」