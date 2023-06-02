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日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

日安玩美遭不肖廠商盜用（圖／取自網路）

▲不肖廠商盜用東森集團及吳宗憲名義，在直播平台上公然販賣日安玩美仿冒品。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

由綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的「日安玩美」，產品上架以來，廣受消費者歡迎，每每直播開賣創下驚人銷售，市面卻有仿冒產品流竄，在台灣、星馬都被不肖商人盜用其名義，聲稱推出升級版、還是從東森拉現貨賣，事實上是掛羊頭賣狗肉，東森集團行銷執行長王世均除表達嚴厲譴責，更提到此行為已嚴重侵犯商譽及消費者權益，東森與吳宗憲將提出法律訴訟，也呼籲大家不要受騙購買。

日安玩美產品推出後好評不斷，例如吳宗憲合體「新加坡直播天王」王雷，最近一檔開播只賣短短2小時就衝破3800萬業績，也因為太搶手，被掃到缺貨很難買到，有不肖廠商竟趁此推出盜版產品，打著吳宗憲及東森名義來欺騙消費者，在台灣及馬來西亞直播台，就發現KiKi、Joyce 庄愛嬪等網路直播主盜用販售，不僅在直播時主打產品是「升級版」，還大秀專利證明。

不只猖狂賣假貨，還強調快速升級版是為了不讓人仿冒，因此從東森直接拉貨、現貨賣，諷刺的是，這些直播主自己賣的就是仿冒產品。對此，王世均表示，東森重視每一位消費者、保障消費者權益，同時捍衛品牌名譽，對於近期「日安玩美」的仿冒亂象，東森與吳宗憲提出嚴正聲明，絕對要對不肖廠商「掛羊頭賣狗肉」的行為提出法律訴訟，要求即刻下架仿冒產品，並須公開說明產品不是日安玩美，避免混淆消費大眾。

▲▼憲哥怒了！紅藜果膠仿冒盜用太猖狂 3／19親邀三大直播主站台打假。（圖／東森購物提供）

▲▼購買日安玩美產品認明東森指定的合作直播主，花媽、王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒、Miya人妻妹紙，避免買到假貨上當受騙。（圖／東森購物提供）

「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥　12/8東森購物粉專美麗開賣（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物邀請三位身價千萬直播主—直播一哥王三郎、超A女神泡泡兒、百縫直播阿林哥來到台北林炳存攝影大師的工作室拍攝全新形象照。（圖／記者湯興漢攝）

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

▲東森合作直播主，新馬地區指定王雷、賣魚仔。（圖／東森購物提供）

王世均提到，直播市場競爭激烈但也相當混亂，產品參差不齊、有好有壞，因此東森集團總裁王令麟宣布進軍直播市場，就是希望把東森嚴選對產品品質的要求帶給消費者，為避免大家買到仿冒盜用產品受害，一定要認明王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒，花媽、Miya人妻妹紙等東森合作直播主，新馬地區則是指定王雷、賣魚仔，以及上東森購物網etmall，才能購買到有「東森嚴選」保證的正貨。

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