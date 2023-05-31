東森網紅直播王世均合體星馬小天王賣魚仔 　直播1小時賣破500萬

▲東森王世均被新馬香港粉絲熱情呼喚為「王總」，30日晚間與星馬直播小天王賣魚仔首次合體開賣東森「天選之泉鹿胎盤」和來自德國的「BENVOL負離子吹風機」。

消費中心／綜合報導

台灣零售電商龍頭「東森購物」、全台最大直播收單平台「就醬播」，與新加坡商「Style Crew Pte Ltd」進行資源整合跨海合作，因新馬地區日安玩美紅藜果膠大賣，自2023年初1至4月為止，連辦第五場王雷新馬地區直播，目前業績已經破億，5月29日在新加坡「勿落 Blk 208 小販中心」被上千人圍繞，水泄不通，竟然還出動了新加坡警察到現場維護秩序，只為爭相一睹亞洲綜藝天王吳宗憲的風采，當日線上觀看人數破2.1萬人，營收也創下3500萬台幣、160萬新幣的驚人黃金佳績。

新加坡直播天王賣魚哥王雷兒子賣魚仔，30日晚間和東森王世均執行長直播開賣，兩人首度合體，賣魚仔直呼：「王總在新馬人氣好高！」吸引大批新馬粉絲留言，「王總駕到新加坡」、「王總來了興隆大發」、「歡迎王總來新加坡」、「王總也會來馬來西亞嗎？」、「王總本人好高又好帥」，王世均被新馬香港粉絲熱情呼喚為「王總」，他與賣魚仔兩人直播開賣東森「天選之泉鹿胎盤」和來自德國的BENVOL負離子吹風機，僅僅1小時，線上觀看人數高達7000多人，當日業績突破500萬，被賣魚團隊的盈盈笑稱果然是「一小時幾百萬上下」的王總。

▲（左起）王雷直播團隊Style Crew公司總經理James、星馬直播小天王賣魚仔、東森行銷執行長王世均、東森直播營運長王辭笙、賣魚團隊直播主盈盈。

王世均表示，不用出國就能輕鬆買到海外商品，跨境電商打破網路購物國界，疫情期間更是快速發展，尤其結合現在正夯的直播帶貨，新銷售模式為消費者帶來不同體驗。東森嚴選的品質促成憲哥和王雷兩大天王合作，透過東森結合「就醬播」直播接單平台把零售娛樂化，等於看了一場綜藝節目，同時又把最好的東西帶給消費者，也希望把更好的商品、更好的娛樂帶給大家，因為吃的好、心情好，人生就會更好。

東森「天選之泉鹿胎盤」每粒含100mg鹿胎盤，活性成分可支持修復，啟動健康賦活關鍵，而富含靈芝多醣體和褐藻醣膠兩大防禦元素，增強體力和保護力，是調整體質、滋補強身的養生聖品，更擁有三大美妍元素－鮭魚蛋白聚醣 、玻尿酸、彈力蛋白，以及十大中西方植萃精華，全球累積銷售超過34億元，平均每2分鐘賣出一瓶，預計6/1推出上市。

「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，全球首創6段溫控、5段風速，擁有全新精巧強勁數位馬達，可快速達成乾髮整髮功能。 2億負離子呵護秀髮光亮不毛躁，不僅減少靜電、撫平毛躁、保濕鎖水，讓秀髮維持整天的亮麗柔順。高科技NTC智慧溫控可防止過熱，維持髮絲水潤光澤，LED按鍵自動功能則能自動記憶前次使用的溫度和風速。此外，時尚美型設計，僅595g的超輕量手感，輕巧方便好攜帶，共有時尚灰及皇家藍兩色。

