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2小時狂賣160萬！香港直播女王Vivi合作草莓網　來台帶貨東森嚴選商品超火

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲香港千萬級直播帶貨女王陳沈沂（Vivi），與全球跨境電商第一品牌草莓網合作，特地來台開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

被鐵粉稱為Vivi的「香港直播帶貨女王」陳沈沂，不僅以親民、直率的直播風格圈粉無數，她專注美容、時尚潮流及生活百貨領域，商品一推就賣到變爆品，現在每月營業額超越1000萬港幣之外，更走出香港為粉絲們「找尋需要的產品」，與全球跨境電商第一品牌草莓網合作，特地飛來台帶貨，連兩天開Live分享吸引大批人收看，31日直播開賣東森嚴選保健品，短短2小時狂賣破40萬港幣(相當於台幣160萬元)，最高2200人在線觀看，展現強大帶貨實力。

過去曾創業開甜品店的Vivi，因一次租舖失誤而輸光離場，5年前嘗試轉戰直播，同時自創休閒生活電商平台Mixx Collection，帶貨主打潮流服飾、彩妝好物、健康保養、生活用品等各類產品，而且不只是賣，還分享生活的型態，獲得不少年輕女性、輕熟女與媽媽族群關注。此外，她創立「帶貨直播主＋品牌方＋明星藝人」模式，讓內容更有新鮮感、話題性，刺激流量帶動銷售，過去2～3年間，已與30多位香港明星藝人及超過300家品牌合作。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Vivi說，很開心和東森合作，粉絲們一聽到她要來台灣直播開賣都很期待。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲手機直播一開，Vivi在鏡頭前熱情地跟粉絲們一一打招呼。

勇於開拓不同合作模式，Vivi 把直播間從香港拉到海外，與東森集團、東森自然美、全球跨境電商第一品牌草莓網合作，30日在位於台中的東森麗格薈，現場開直播賣東森自然美系列美妝商品，短短2小時創下營收200萬元，31日來到東森中和總部繼續開播，強打東森嚴選暢銷商品，包括東森全新自營產品「天選之泉鹿胎盤膠囊」、妍美会葉黃素高純度保濕滋養升級組、萬壽元日本第三代蚓激酶EX加強版等，又讓粉絲觀眾生火買爆，同樣只賣2小時，線上累計破萬觀看人次，進帳160萬元。

與東森集團強強聯手，連續兩天現場連線直播開賣，不只粉絲觀眾期待，看到亮眼的銷售表現更是讓Vivi 笑開懷，直說「真的非常開心有機會和東森合作，這次來到台灣還與東森王令麟總裁見面，感到很榮幸。」而在競爭激烈的社交網絡營銷中，要累積口碑締造商機，除了靠推廣策略，她認為優質合作貨源也是一大關鍵，並且要親自試用，如果產品不好，就會直接拒絕廠商，為每樣產品做好把關。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼這次直播強打推薦東森嚴選暢銷商品，包括東森全新自營產品「天選之泉鹿胎盤膠囊」、妍美会葉黃素高純度保濕滋養升級組、萬壽元日本第三代蚓激酶EX加強版等，Vivi認為直播主要為產品做好把關，選擇優質合作貨源很重要。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

而Vivi 接觸到東森嚴選產品，時間要回溯到今年年初，當時疫情再度爆發，她聽聞東森鋅C望可以加強免疫力，還有專利認證，再加上東森的品牌、實力，以及東森嚴選的品質要求，認為很適合推薦給粉絲朋友，因此與草莓網行政總裁伍佩瑩見面後，立刻展開雙方合作的首場直播，之後又再開第二場力推自然美產品，因其品牌定位、效用正好符合粉絲客群需要，也賣出好銷量，在香港的二場直播讓她對於東森嚴選產品充滿信心。

Vivi提到，東森嚴選產品來自於東森大公司，標示清楚、有科學見證，不是普通產品，例如保健品成分透明，沒什麼添加劑，因此能夠安心推薦，讓消費者放心購買，像是粉絲吃過後，就在直播時頻問「還有沒有上次的保健品」；除了高品質的自然美、保健品，東森還有很多產品，她自己也有創辦電商平台，很期待未來和東森有更多合作機會，嘗試把其他產品介紹給大家。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Vivi（右）與草莓網行政總裁伍佩瑩（左）一起直播開賣，除了賣，也分享親自使用產品的感受，享受與粉絲觀察們的互動。

▲▼香港千萬直播主Vivi與草莓網合作開賣東森嚴選保健品。（圖／記者湯興漢攝）

伍佩瑩表示，Vivi是香港數一數二的網紅，與東森集團、東森自然美、草莓網合作賣得很成功，尤其只是賣一項自然美的美妝品，一晚1、2小時就創下150萬港幣，約600萬台幣的高額業績，就連當地最大平台開直播也賣不到我們的零頭；除了Vivi本身強大的帶貨能力，最重要的是粉絲支持，對於東森嚴選產品的認同，30日再開自然美直播時，就有人大推上次用過的東西很好、想再回購。

直播帶貨是現今趨勢，伍佩瑩也和Vivi一起做了幾場直播，她認為可以分享產品真正吃過、用過的感受，完全不像在銷售，是過程中很享受的一件事。而與網紅合作直播是東森集團的發展策略重點，她提到，東森做了幾場直播下來，熱賣產品如紅藜果膠，因為很受歡迎，不少網紅都主動來草莓網尋求合作，而保健和美麗是每個人每天都在做的，草莓網接下來計畫邀請香港、海外更多不同網紅，一起推薦東森嚴選產品，把好的產品帶給更多人。

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