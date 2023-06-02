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ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行也不賠

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO領4萬元，回家才發現只拿到3萬5000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

ATM領錢方便，但千萬別拿了鈔票就閃人！一名苦主妹哀喊，近日操作2次ATM，共領了4萬現鈔，一見吐鈔就放入皮夾裡，事後返家要拿錢給他人，才發現只有3萬5000元而已。事後原PO向銀行申訴，卻得到傻眼的答案，因此她也拿不到任何賠償，引來一票網友直言「不管去哪領，建議都要數一下才好，畢竟是錢啊！」

一名女網友在臉書《爆料公社公開版》表示，周二（5/30）去超商ATM領錢，礙於一次最高只能領2萬，她便領了2次2萬元，吐完鈔隨即放入皮夾裡，接著就騎車回家，沒想到發現有短少。

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原PO說，照理會有4萬元整，但回到社區給別人錢時，「怎麼數就是35000元，ATM少給了我5000塊！」更崩潰的是，原PO向銀行申訴後，卻得到「沒有溢款」的答案，也就是不會賠償的意思，讓原PO傻眼至極「那我的5000塊哪去了？」

對此，原PO哭著求助「銀行會還我嗎？我到底該怎麼辦，我要找回我的錢...以後誰還敢去便利店的ATM領錢？」

文章曝光後，引發網友熱議，「我也有遇過領完少1千還2千元，當下打提款機上面的電話通報，後來他們清點後有還我」、「1.有些老舊機型會掉進機器背後夾層，維修工程師拆開才會找到，客服查系統沒用，帳一定吻合；2.路上掉錢被撿走，你沒發現」、「完了！我都沒在點錢， 以後我要點錢看看」、「少5000元真的很扯」。

一票網友則搖頭回應，在攝影機前「點鈔」的步驟才能自保，「領完沒在提款機前確實點收嗎？」「每次領都會點鈔，確定沒少才離開」、「啊就說要點鈔了， 這麼多案例也教不會你嗎」、「我領2張都會數了，領40張不數也太勇了」、「下次記得數啊...還能怎辦？」「記得要點清楚再離開，至少提款機前面有攝影機」、「離開後蓋不負責（因為很難釐清事實跟責任），要養成領完拿出來後，馬上對著攝影機點一次的習慣」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社公開版）

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