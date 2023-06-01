　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克以安全議題為此次重點。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦31日專電

「歐洲政治共同體」峰會6月1日舉行。英國首相府預告，首相蘇納克將聚焦打擊組織犯罪和非法移民、強化歐洲對俄防禦等議題。英國將是2024年峰會主辦國。

歐洲政治共同體（European Political Community, EPC）由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於去年發起，被視為在去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，廣納歐盟成員國以外歐洲各國的協商平台，涵蓋尋求加入歐盟的烏克蘭、摩爾多瓦等東歐國家。

EPC去年10月首次召開峰會，地主國為捷克；明天登場的峰會由摩爾多瓦主辦，接著10月將移師西班牙，2024年上半則是在已於2020年脫離歐盟的英國。

明天總計將有來自47個國家的領導人前往距首都基希納烏（Chișinău）車程一小時內的包博卡（Bulboaca）村，出席在歷史逾120年的米密城堡（Mimi Castle）舉行的峰會。米密城堡也是葡萄酒莊園。摩國政府表示，已規劃在峰會期間讓各國官方和媒體代表品嚐優質摩爾多瓦葡萄酒。摩爾多瓦葡萄酒年產量可達近2億瓶。EPC峰會是人口約400萬的摩爾多瓦歷來主辦過的最大型國際會議。

英國首相府表示，蘇納克（Rishi Sunak）將向與會各國強調，合作管控邊界、打擊非法移民及其背後組織犯罪集團攸關歐洲安全。除了自歐洲大陸穿越英吉利海峽（English Channel）企圖非法進入英國的案例，首相府指出，在歐盟方面，去年以非正規手段跨越歐盟邊界的人數較前年暴增64%。

總部位於波蘭首都華沙的歐盟「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）1月公告，去年有紀錄的非正規跨境事件初步總計約33萬起，較前一年（2021年）增長64%，這也是自2016年以來最高數據。

Frontex指出，這已是連續第二年歐盟非正規移民數大幅增加，其中以敘利亞、阿富汗和突尼西亞人為大宗，合計佔約47%。相關數據未納入自俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭以來，至去年底為止進入歐盟國家的近1300萬烏克蘭難民；同一時期，約1000萬烏克蘭公民有歐盟離境紀錄。

首相府指出，在EPC峰會期間，蘇納克將與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）會晤，確保接下來陸續在西班牙和英國舉行的峰會將持續以跨國合作打擊非法移民為重點議題之一。

此外，蘇納克將召集安全事務圓桌會議，與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）共同主持；除了非法移民與組織犯罪，協助烏克蘭、摩爾多瓦等俄羅斯周邊國家抵禦莫斯科樣態多元的侵略和干預行為，也將是議程重點。

柯維立（James Cleverly）3月曾訪問摩爾多瓦和喬治亞，期間宣布加碼1000萬英鎊（約新台幣3億8000萬元）支援摩爾多瓦的經濟、能源和政府治理改革，並投入50萬英鎊，協助喬治亞在2024年舉辦自由、公平、避免外力干預的國會大選。

摩爾多瓦和喬治亞都是遭莫斯科單方面劃入「勢力範圍」、「歷史固有疆域」的國家；莫斯科數次透過發動政變、民眾示威以及選舉干預等手段，企圖在兩個國家扶植對俄方有利的政權。

莫斯科並非法軍事占領兩國部分領土（包括高達20%的喬治亞領土），在摩爾多瓦以及喬治亞分別扶植所謂的聶斯特河沿岸（Transnistria）共和國，以及阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South-Ossetia）共和國等魁儡政權。莫斯科善於操作族群矛盾、利益集團分贓等元素，至少自蘇聯時代以來行之有年。

英國參與協助摩爾多瓦和喬治亞強化安全防衛，包括對抗俄羅斯發動的網路攻擊和資訊戰。為協助摩爾多瓦收容大量烏克蘭難民、減少俄方成功利用難民對摩國社會造成的壓力「見縫插針」的機會，蘇納克將在EPC峰會期間宣布加碼資助聯合國相關組織1050萬英鎊。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血
民進黨性騷吃案！　受害前黨工2千字還原過程：忍住不哭躲廁所乾
大谷翔平本季首度雙響猛灌4打點　天使單場5轟大勝白襪
女教師「扛父490萬債務」　18年還銀行638萬元竟只是利息
5億高中生配偶遭《鬼滅之刃》打臉？　真相曝光
瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨
川普副手變對手！美前副總統彭斯　傳下週宣布問鼎白宮
民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨深夜PO文道歉
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影片曝！66歲員工討加油錢　司機突重踩油門輾死他

馬斯克、貝佐斯肖像遭冒用！　英國也傳名人廣告詐騙案

英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

川普副手變對手！美前副總統彭斯　傳下週宣布問鼎白宮

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」愛牌曝光！　全是英倫知名品牌

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點、台積電ADR跌3.32%

黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

日經：西方科技業若想去台化　重組供應鏈代價高昂

「我們渴望自由」　菲律賓人要求離婚合法化

北韓火箭千里馬號發射失敗　韓媒譏「千里墜海」！金正恩慘痛目睹全程

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

安孝燮救病患手遭鋼筋穿過　《金師傅3》演技爆發...看哭了！

影片曝！66歲員工討加油錢　司機突重踩油門輾死他

馬斯克、貝佐斯肖像遭冒用！　英國也傳名人廣告詐騙案

英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

川普副手變對手！美前副總統彭斯　傳下週宣布問鼎白宮

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」愛牌曝光！　全是英倫知名品牌

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點、台積電ADR跌3.32%

黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

日經：西方科技業若想去台化　重組供應鏈代價高昂

「我們渴望自由」　菲律賓人要求離婚合法化

北韓火箭千里馬號發射失敗　韓媒譏「千里墜海」！金正恩慘痛目睹全程

影片曝！66歲員工討加油錢　司機突重踩油門輾死他

特斯拉國道「自動駕駛」　凌晨衝破護欄車頭全毀2傷

「億級大戶」看好重押成前10大股東　5億變10億

小米汽車史上最清晰諜照曝！　跑車造型「低趴姿態」帥暈眾人

3生肖財運噴發！威力彩今衝2.1億　屬豬雨神加持旺到翻

大谷翔平本季首度雙響猛灌4打點　天使5轟12比5勝白襪

星宇航空確定今年Q1獲利　Q2因油價下跌近三成獲利估更好

馬斯克、貝佐斯肖像遭冒用！　英國也傳名人廣告詐騙案

愛吃紅肉也能長壽！營養師揭「世界長壽村」的5大飲食秘訣

驚悚8秒！陸男站斑馬線邊聊天遭撞死　特斯拉駕駛閃行人失控

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

國際熱門新聞

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

黃仁勳1招追愛妻　求婚夜卻遇濺血車禍

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

「渴望自由」菲律賓人盼離婚合法化

日經：西方科技業若想去台化 重組供應鏈代價高昂

川普副手變對手　美前副總統彭斯傳宣布參選

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」　全是英倫知名品牌

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

韓媒譏北韓火箭「千里墜海」　金正恩目睹全程

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點

女公園哺乳被性侵　警曝光5分鐘音檔

8分之1男性帶保險套參加葬禮「以防萬一」

馬斯克發文揭「手機空間」　驚見Pornhub

更多熱門

相關新聞

普丁心腹：英國對俄發動未宣戰的戰爭

普丁心腹：英國對俄發動未宣戰的戰爭

俄羅斯總統普丁心腹梅德韋傑夫31日表示，英國向烏克蘭提供軍事援助，實際上是在對俄羅斯發動未宣戰的戰爭，英國任何官員都可以被視為合法軍事目標。這是對英國外交大臣30日稱烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標所做出的回應。

英外相：烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標

英外相：烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標

划槳突然天降閃電！英男轟一聲被劈中落水

划槳突然天降閃電！英男轟一聲被劈中落水

Aston Martin DB12以近5千萬售出

Aston Martin DB12以近5千萬售出

陸外交部諷英國：殖民舊夢還沒醒來

陸外交部諷英國：殖民舊夢還沒醒來

關鍵字：

英國歐洲政治共同體European Political CommunityEPCRishi Sunak

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

58歲楊繡惠突po超音波照！　

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

最大盜版網「RARBG」宣布關站

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面