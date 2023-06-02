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瑪娃挾暴雨逼近日本！土石流、河水氾濫警報齊發　4萬人收避難指令

▲▼瑪娃颱風接近日本。（圖／CFP）

▲日本氣象廳針對近畿與四國地區發布強降雨警報。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

颱風瑪娃遠離台灣後，目前正朝日本西南側前進，日本氣象廳針對近畿與四國地區發布強降雨警報，為預防土石流與河水氾濫，目前也對超過4萬名居民發出避難指令。另外，東京灣的渡輪已取消2日下午出發的航班，JR西日本、東海也有多個路線出現延遲或停駛，呼籲民眾密切注意鐵路運行狀況。

根據NHK報導，受到瑪娃颱風（2號颱風）與鋒面影響，日本高知縣與和歌山縣出現「線狀降雨帶」，同一地點將持續性出現強降雨，為預防土石流與河水氾濫災情，地方政府已針對靜岡縣、長野縣、京都府、奈良縣、高知縣、大阪府、德島縣、兵庫縣、和歌山縣等低窪、山邊地區發布避難指示，超過4萬位居民受到影響。

日本氣象廳指出，颱風在鹿兒島縣奄美地區東部海面上朝東方移動，受到氣流與鋒面影響，西日本和東日本各地的風雨將漸強。截至當地時間2日上午10時20分高知縣土佐清水市在6小時內降下291毫米雨量，創下觀測史上最高紀錄。

另外，德島縣阿南市富岡町在上午11時過後，出現部分路段淹水現象，還有轎車被水淹沒無法動彈，深度幾乎已達車頂，所幸目前並無傷亡傳出。

受到暴風和大浪影響，東京灣往返神奈川縣橫須賀市和千葉縣富津市的渡輪，取消了2日下午的航班，目前尚未確定3日是否復航。

▲流經奈良縣及大阪府的「大和川」水位飆升。

JR西日本、JR東海受到強風和暴雨影響，多條路線出現延遲或停駛的狀況，包含關西本線、奈良線、琵琶湖線都在2日中午過後提早收班；JR東海部分則是飯田線、中央線受到影響。

另外，通行於東京新宿站和長野縣松本站之間的JR特急「梓號列車」也自2日下午1時後停駛，呼籲民眾密切注意鐵路運行狀況。

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