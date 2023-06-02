瑪娃挾暴雨逼近日本！土石流、河水氾濫警報齊發　4萬人收避難指令

▲日本氣象廳針對近畿與四國地區發布強降雨警報。（圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
颱風瑪娃遠離台灣後，目前正朝日本西南側前進，日本氣象廳針對近畿與四國地區發布強降雨警報，為預防土石流與河水氾濫，目前也對超過4萬名居民發出避難指令。另外，東京灣的渡輪已取消2日下午出發的航班，JR西日本、東海也有多個路線出現延遲或停駛，呼籲民眾密切注意鐵路運行狀況。
＜南風で大量の水蒸気が流入＞— ウェザーニュース (@wni_jp) June 2, 2023
梅雨前線の活動が活発になっています。台風2号と太平洋高気圧の間を吹く南寄りの風が、大量の水蒸気を送り込んでいるためです。西日本や東日本は、今夜にかけても大雨に警戒が必要です。https://t.co/vsPv8rTlnp pic.twitter.com/GxSAWHf1vH
根據NHK報導，受到瑪娃颱風（2號颱風）與鋒面影響，日本高知縣與和歌山縣出現「線狀降雨帶」，同一地點將持續性出現強降雨，為預防土石流與河水氾濫災情，地方政府已針對靜岡縣、長野縣、京都府、奈良縣、高知縣、大阪府、德島縣、兵庫縣、和歌山縣等低窪、山邊地區發布避難指示，超過4萬位居民受到影響。
【現場の様子】#台風2号 和歌山県海南市に緊急安全確保 日方川が氾濫の可能性 各地で冠水や洪水発生6月2日 #和歌山 #海南市 #大雨 #避難 #線状降水帯 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/VuB3O8euyw #NHK #注意喚起 #氾濫 越水 #交通情報 避難所 pic.twitter.com/FPenF7Y4Jm— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) June 2, 2023
日本氣象廳指出，颱風在鹿兒島縣奄美地區東部海面上朝東方移動，受到氣流與鋒面影響，西日本和東日本各地的風雨將漸強。截至當地時間2日上午10時20分高知縣土佐清水市在6小時內降下291毫米雨量，創下觀測史上最高紀錄。
【台風情報】— ウェザーニュース (@wni_jp) June 1, 2023
大型の台風2号（マーワー）は鹿児島 沖永良部島付近を進んでいます。
この先は沖縄・奄美から離れ、日本の南を東北東に進む見通しですが、台風が送り込む湿った空気の影響で本州付近の梅雨前線の活動が活発になるため、西日本〜東日本で大雨に警戒が必要です。https://t.co/fVs0fexSfu pic.twitter.com/b5M43xgEmT
另外，德島縣阿南市富岡町在上午11時過後，出現部分路段淹水現象，還有轎車被水淹沒無法動彈，深度幾乎已達車頂，所幸目前並無傷亡傳出。
受到暴風和大浪影響，東京灣往返神奈川縣橫須賀市和千葉縣富津市的渡輪，取消了2日下午的航班，目前尚未確定3日是否復航。
大和川、増水しとる。— どすぱん (@doskoipanda0628) June 2, 2023
氾濫せんとってや。 pic.twitter.com/c8mQgkSiDc
▲流經奈良縣及大阪府的「大和川」水位飆升。
JR西日本、JR東海受到強風和暴雨影響，多條路線出現延遲或停駛的狀況，包含關西本線、奈良線、琵琶湖線都在2日中午過後提早收班；JR東海部分則是飯田線、中央線受到影響。
另外，通行於東京新宿站和長野縣松本站之間的JR特急「梓號列車」也自2日下午1時後停駛，呼籲民眾密切注意鐵路運行狀況。
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