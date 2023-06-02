曝跟許嘉恬是「多年好友」　吳子嘉憶過往嘆：權力腐化如此之快

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨副秘書長許嘉恬因過去擔任婦女部（現為性平部）主任期間，面對下屬遭到性騷擾處理不當，已向民進黨主席賴清德請辭獲准。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，兩人是好友，認識多年，她是個很堅持女性平權的民主運動的工作者，怎麼今天轉彎成這樣，「民進黨的墮落速度之快」。

受害前黨工透過臉書表示，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工說，自己之後上報主管，沒想到身為主任的許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

吳子嘉在《關鍵時刻》表示，民進黨草創之初前10年，有關女性平權民進黨很進步，非常堅持這是他們的核心價值，當時有男黨工對女黨工口頭上輕浮，結果全黨女性連署要求開除，男生乖乖道歉，現在怎麼會變成屈從這種權力之下，代表民進黨的墮落速度之快。

吳子嘉也說，他跟許嘉恬認識很多年，她以前是很堅持女性平權的民主運動的工作者，怎麼今天碰到這種事會轉彎成這種程度，「已經是我完全不認識的人」。

針對性騷案處理不當，民進黨召開記者會致歉，並表示將與加害人終止合作，而黨主席、副總統賴清德下午出席活動時表示，現任副秘書長許嘉恬已提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。