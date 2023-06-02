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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲談性別平權　轟民進黨「性騷案拖9個月有問題」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前婦女部（現為性平部）黨工控訴工作期間遇到性騷擾，卻未獲黨內妥善處理，引來各界關注。對此，民眾黨主席柯文哲跳出來批評，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題，「在通往性別平權的道路上，其實我們都在邊走邊學」。

受害前黨工透過臉書表示，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工說，自己之後上報主管，沒想到身為主任的許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

針對性騷案處理不當，民進黨召開記者會致歉，並表示將與加害人終止合作，而黨主席、副總統賴清德下午出席活動時表示，現任副秘書長許嘉恬已提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。

柯文哲說，民進黨處理性騷案的方式非常諷刺，雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題。

柯文哲強調，對於這種案子內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正，「這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接，所有人都要翻閱、聆聽，並且哀矜勿喜。」

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