報社副總被控襲胸：只是開玩笑　「高層搓湯圓」她怒離職

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨女性前黨工指控遭性騷擾吃案，引發各界關注。一名在某報社工作的女業務也指控遭蔡姓副總編輯襲胸，甚至企圖摸下體，事後向高層反映，高層似乎想要「搓湯圓」，蔡男也請假神隱，讓她氣到決定離職，後續不排除提告。

▲女業務指控受到蔡姓副總編輯性騷擾。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

根據《自由時報》報導，知情人士透露，今年4月底該名女業務與蔡男一同前往花蓮洽公，男方趁著酒意襲胸、試圖摸下體，嚇得女方奪門而出並報警，但事後向高層反映，高層似乎想要息事寧人，多次派人跟女方「喬事」，男方則聲稱只是開玩笑並請假神隱多日，女方不滿決定離職，後續不排除會提告，另外也會對勞工單位申訴遭到主管職場霸凌的事件，事情鬧大之後，男方才遭拔除主管職。

這起事件目前仍有待進一步調查釐清。而關於職場性騷擾，勞動部表示，為了保障受僱者的工作權益，《性別工作平等法》第13條明定，僱用受僱者30人以上之雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示，違者將開罰10萬元以上50萬元以下罰鍰。

律師黃伊平也曾在媒體投書中提到，並不是當事人認為只是開玩笑而已，雇主就能不採取任何行動，過去有一名補習班老師遭主管多次以言語表示希望「裙子穿短一點」，以利招生，補習班業者知道後沒有積極開啟調查，就被主管機關裁罰。

黃伊平說，雖然業者主張被害人沒有明確表達申訴的意思，所以沒有進行調查或採取補救措施，但法院認為，被害人曾經反映受到主管言語性騷擾，當時業者覺得只是玩笑話，就一語帶過，可見對性騷擾事件處理的輕忽，並未以審慎態度處理，主管機關對此裁罰並無不妥。

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