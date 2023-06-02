起底許嘉恬「民進黨最年輕婦女部主任」　致力婦幼卻釀性騷吃案

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨一名女性前黨工5月31日爆料遭合作導演性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬知悉後卻沒有給予妥適幫助，這起事件不僅總統蔡英文、副總統賴清德都發聲譴責，前督導林飛帆出面道歉，許嘉恬本人也提出辭呈，但還是無法平息風波。現年48歲的許嘉恬長期致力於婦幼公共政策，擁有25年幕僚經歷，如今被控冷處理性騷擾案，讓不少民眾難以接受。

▲許嘉恬已經請辭民進黨副秘書長一職。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）

許嘉恬畢業於台大政治研究所碩士、社會學系社工組學士，是民進黨「幕僚世代」代表人物之一，她在1998年進入民進黨婦女部服務，之後曾擔任張俊雄、游錫堃的行政院長辦公室機要秘書，2006年1月出任婦女部主任，是當時民進黨史上最年輕的婦女部主任。

接著，許嘉恬在2010年投入台北市議員（內湖區、南港區）提名初選，但以些微差距落敗，2020年9月回任婦女部主任一職，2023年1月17日轉任民進黨副秘書長。許嘉恬長期致力於推動社福、婦幼等公共政策，擁有25年幕僚經歷，如今被指控對性騷擾案冷處理，最終在昨日（1日）請辭獲准。

回顧這起性騷擾案，受害的前黨工指控遭到合作導演性騷擾，向許嘉恬反映，竟被反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。消息傳開之後掀起各界議論，民進黨5月31日晚間立即發出道歉聲明，隔日上午10時45分舉辦記者會說明，總統蔡英文、、副總統賴清德也相繼發聲譴責。

而當時負責督導的主管是時任副秘書長的林飛帆，他1日也出面道歉，坦承的確有收到相關報告，但忽略當事人不走申訴管道的背後原因。此話一出，林飛帆接受徵召，準備參選台北市第三選區（中山松山）立委對戰國民黨立委王鴻薇一事，也掀起部分反彈聲浪，資深媒體人周玉蔻甚至喊話要求林退選，改由「雞排妹」鄭家純上陣。

被指控性騷擾的導演「輝哥」則被挖出曾替蔡英文拍攝第一支競選廣告，不僅擁有黨證，與黨內大咖似乎關係也不錯，有許多合照，結婚時蔡英文還曾上台證婚，事後他已經將臉書關閉，至今尚未正面回應。

▲李正皓。（資料照／記者屠惠剛攝）

除了性騷擾吃案爭議之外，民進黨5月宣布支持無黨籍政治評論員李正皓參選新北市立委第9選區（永和）立委，沒想到李正皓被控涉嫌以私密影像威脅前女友，雖然他否認此說法，但還是引起不小風波，近日更有788位基層幕僚參與連署，呼籲提名小組應重新評估是否禮讓李正皓。

接下來民進黨要怎麼處理這些爭議，各界都在看著，若未能妥善處理，恐怕將被「造浪者」捲起的浪潮拍垮2024總統大選選情。