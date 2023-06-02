于美人現身華山草原「練習大叫」！開酸：這樣可以防性騷擾？

▲民進黨前副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨一名女性前黨工在臉書指控，自己去年9月遭遇性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬不僅未給予幫助，還反問她「妳怎麼沒有叫出來？」甚至建議「妳可以去練習大叫」，引發社會譁然。對此，無黨籍立委參選人于美人今現身民進黨中央黨部對面的華山大草坪「練習大叫」，並喊道「台灣人我們不要就這樣算了，好不好！」

針對許嘉恬反問受害婦女「妳可以利用午休時間一個小時，去對面華山大草坪手牽手一起練習大喊」言論，于美人1日傍晚在臉書PO出影片，只見她親自到民進黨中央黨部對面的華山大草坪，並質疑「什麼時候我們用練習大喊，就可以防止性騷擾？這是何其諷刺的事情。」

▲于美人到華山大草坪「練習大叫」。（圖／翻攝自Facebook／于美人萬中選一，下同）

于美人指出，這位受害婦女是「狼選之人」，但是這個黨卻護著狼，劇本(指台劇《人選之人》) 照黨演，黨也重覆演，「我們只要大聲叫，就可以防止性騷擾嗎？」

于美人說，她要在華山大草坪大聲喊，希望她喊出來的這一句，是所有的婦女都能為自己、為下一代、為所有的同胞喊出來「台灣人，我們不要就這樣算了，好不好！」

受到性騷的民進黨前黨工昨夜在臉書貼文，自稱在民進黨工作中被外號「輝哥」的導演性騷：「他將我的頭摁上他的肩，爾後在一個顛簸中我藉故起身，尷尬地看著他，他寒暄道『累了吧，看妳很疲倦』，手又撫摸上我後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。」該名前黨工指稱，時任民進黨婦女部主任的許嘉恬不僅未給予她幫助，還質問「當下為什麼不跳車？妳怎麼沒有叫出來？」還建議「去華山大草坪手牽手一起練習大叫」。

民進黨主席、副總統賴清德1日下午出席活動時表示，今天下午許嘉恬副秘書長提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。