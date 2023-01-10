流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」太扯：根本總舖師之女

▲準人妻已喊退婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的準人妻因嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，讓未來小姑氣得開戰，最後雙方鬧得不可開交，連婚都不結了。「流水席之亂」在網路上掀起討論，不過主播蕭彤雯卻認為，「我懷疑Kelly a（指準人妻）根本是總鋪（舖）師之女」，她實在不相信這是真實故事。

蕭彤雯在臉書粉專上發文，直呼「我懷疑Kelly a（指準人妻）根本是總舖師之女！」並且推測這則故事是一人分飾四角，也就是準新娘、準新郎、準小姑，以及不知從哪冒出來的同學，而主要目的，就是要激起全台灣人對流水席的熱情。

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蕭彤雯說，她過去從未看過這麼多人同時間討論自己吃過多猛的流水席，包含「烏魚子跟吐司一樣都是一人一片的」、「甜點一定是一人一桶冰淇淋」、「水果不是盤是塔」。不只如此，現在甚至有人研究要跟飯店租場地、找總舖師辦桌。

對此，蕭彤雯幽默直呼，她覺得自己的推論很合理，只是沒有證據，而流水席之亂也讓她好想要吃流水席。

事實上，昨天就有網友爆料「輔大陳若儀」從小的夢想就是嫁給有錢人；還出現一段同學與「Kelly a」的對話，爆出女主角的過去。而蕭彤雯就在留言處表示，她會覺得99%是操作，是因為冒出了同學的對話截圖，「為了要證明真的有這樣的一個人存在，再扮演一個無關緊要的人來說她的過去」，這真的太莫名其妙。事後，無緣的小姑、男主角也澄清，那些爆料和截圖都是假的。

▲蕭彤雯直呼，「我真的不相信這件事是真的」。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

此外，還有網友直呼，「插播一下～是辦桌，不是流水席喔！」蕭彤雯也回，「真的～有沒有人吃過真正的流水席？」她有個同事結婚辦流水席，800桌從中午吃到晚上，「真的是流水席！」