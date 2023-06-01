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掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診　他怒：一直叫我等一等

▲醫生晾著病患，自顧自講了20多分鐘電話。（圖／翻攝自《騰訊網》）

▲醫生晾著病患，自顧自講了20多分鐘的私人電話。（圖／翻攝自《騰訊網》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

民眾求醫就診時總希望能盡快得到醫生的專業治療，不過近日大陸一名男子抱怨表示，自己掛號名醫求看診，進診間後醫生卻對他極其敷衍，只顧著和家人說電話，一直叫他「等一等」，甚至電話一講就是20分鐘，看病時也十分敷衍，讓他氣憤不已，於是偷偷拍下影片放到網路。

綜合陸媒報導，江蘇省蘇州一名鄭姓男子因感冒好幾天，且劇烈咳嗽十分不適，因此到星塘醫院掛名醫的診，希望尋求確切的治療，不料卻慘遭醫生極度敷衍，對方甚至在診間講電話長達20多分鐘，讓鄭姓男子氣炸公開這件事。

鄭姓男子表示，進診間後女醫生先是不停的講私人電話，對著他問沒兩句話就叫他先去抽血，等他抽完血回來「醫生還在講電話」，且沒有要掛斷的意思，他問了2次，但女醫生只一直叫他先「等一等」，「聽電話裡說的是家裡房子拆遷的事」。

鄭先生於是用手機拍下女醫生講電話的畫面，回家後越想越生氣，「覺得挺氣憤的，號稱專家，結果看病時兩句話就打發了」，於是在社交平台公開此事並提供影片檔。

事後，有當地媒體向院方查詢，院方隨後也發出聲明，表示「會對涉事醫生進行批評教育及扣款，也會對其他醫生加強教育。」蘇州工業園衛生健康委員會也回覆，對於網上流傳的影片，已通知相關單位進行調查核實。

網友看了影片後紛紛替鄭姓男子抱不平，「做醫生首先必須有醫德，她的醫德在哪？沒有尊重病人，沒有救死扶傷的精神」、「現在看病太難了，等了半天輪到了醫生又讓去各種檢查，又排隊各種檢查等結果出來了醫生又下班了」、「上班時間幹私活，屬於嚴重違紀，建議調離崗位」、「病人把生命交给他，他把冷漠给病人」。

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