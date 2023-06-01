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羅永浩京東直播賣房初體驗　原價1434萬打6.18折....一分鐘即售出

▲羅永浩與京東合作直播帶貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲羅永浩與京東合作直播帶貨。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

錘子科技創辦人羅永浩近年投入直播帶貨屢創佳績，他在5月31日首次在京東平台直播，當晚全場銷售額突破1.5億元人民幣（約6.48億元新台幣），觀看人次突破1700多萬。值得注意的是，羅永浩當晚還賣出一套位於杭州的公寓，上架僅1分鐘便被人下訂售出。

▲羅永浩與京東合作直播帶貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，羅永浩當晚賣出了杭州傲旋城的一套精裝修公寓。原價332.1萬元人民幣（約1434萬元新台幣）的精裝修公寓，以6.18折的折扣售出，最終到手價只需要205.23萬元人民幣（約886.69萬元新台幣）。

據了解，這套公寓為2房格局，位於金融科技小鎮和互聯網小鎮中，社區由2棟約240公尺高的AB雙子塔和一棟約100公尺高的C塔構成，緊鄰阿里巴巴與網易等互聯網公司，主打垂直生活綜合體的概念，周邊還有商業、運動空間、主題花園、酒店商務等配套規劃。

▲羅永浩與京東合作直播帶貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

羅永浩投入直播帶貨後，一路從抖音到淘寶，如今又與京東合作，從3月底入駐至今，直播已經近20場，每場直播6小時，觀看人數從40萬至80萬不等，相較於京東其他直播間，大部分入場觀眾卻不到10萬次。

這次羅永浩的直播開播20分鐘後，觀看人次從約220萬人上漲至275萬人，按讚數53.5萬。開播三小時，直播間觀看次數上升至755萬人次左右。
 

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