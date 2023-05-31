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5億高中生墜樓疑點！清潔阿姨爆「夏男曾給3千」求她當證婚人

▲▼台中5億高中生墜樓案，配偶夏男父子接受檢方調查。（圖／記者許權毅攝）

▲台中5億高中生墜樓案，夏姓父子接受檢方調查。（圖／記者許權毅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市5億高中生墜樓案疑點重重，30日又傳出賴、夏2人結婚當天，曾拿3000元央求大樓清潔阿姨當證婚人遭拒。事後，2人又找到2名路人簽字，才順利完成結婚登記，沒想到短短不到2小時，賴姓高中生就墜樓身亡。

夏姓地政士長期協助賴家處理房地產，兒子夏男則擔任助理。5月4日上午，賴生本該出門處理阿公骨灰入塔事宜，卻和夏男跑到戶政事務所登記結婚。不過，結婚登記書上必須有2位年滿20歲的證人簽名，所以2人先找上大樓清潔阿姨，拜託對方簽名當證婚人。

當時大樓清潔阿姨感覺「怪怪的」，直接拒絕2人，不料夏男一再遊說，還稱願意出3000元當酬勞。事後，清潔阿姨告訴警方，「不要說3000元，3千萬我也不會簽名，當時就擔心如果發生事情會內疚！」怎料隔天就聽聞賴生墜樓身亡。

賴、夏2人被清潔阿姨拒絕後，又到咖啡店、超商找證人，但都接連碰壁，直到後來謊稱同婚不受父母祝福，才說服2名男子點頭當證婚人，並在當天上午9點50分完成結婚登記。事後，檢警循線找到2名證婚人，而2人也供出上述實情，承認不認識賴、夏2人。

由於賴生遺產龐大，賴母強烈質疑是謀財害命。目前檢警已將死者賴男及夏男手機送交數位鑑識，後續將待解剖報告出爐，才能確認賴生體內是否有無毒物反應，以及確切死因。

至於為何假結婚？夏男聲稱是因旱溪西路的房產登記在父親名下，但父親說「誰先結婚，就可獲得房產」，所以賴男才協助他到戶政所登記，不料事成後發生意外。

▼賴姓高中生5月4日當天原本要抱阿公骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲▼5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

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