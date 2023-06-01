獨／極樂海軍！上士拍拖女兵「親密照逼軍艦上嘿咻」　慘遭撤職

▲左營海軍基地傳出不雅照風波 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

國軍軍紀又出包！海軍一名上士利用職務之便，在左營基地的艦艇上，跟一名女下士發生性關係，期間超過一年之久，對女下士拍攝不雅照片後，還以此為要脅逼對方發生性行為，後來這名女下士受不了之後，向上舉發，該名上士被撤職，女下士也被汰除。海軍司令部也向《ETtoday新聞雲》證實確有此事。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示左營海軍營區有一名32歲上士，利用職務之便，2019年開始，多次在左營基地的艦艇上，與30歲的女下士發生性行為，而兩人維持關係的時間至少超過1年之久。

爆料者表示，男上士在發生性行為時，還對女下士拍攝不雅照片影片，並以這些不雅照片作為要脅，如果不服從他的意思，就要把不雅照片外流，女下士只好委屈忍耐，但最後女下士實在受不了，只好向上舉發，整件事情才爆光。目前已知軍方懲處，男上士直接撤職，女下士則是汰除。

這名32歲的L男上士，軍人資歷約13年左右，目前已婚，W姓女下士軍職資歷5年。《ETtoday新聞雲》向海軍司令部查證，海軍回覆，「經查2019年雙方未婚交往期間，曾拍攝親密照片，惟無利用職務（權）脅迫拍攝，不過親密照片拍攝屬個人隱私，非法散布照片依法究責，李姓上士業依規定撤職」。