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工業設計師化身金屬工藝家　東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會

▲▼東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會。（圖／業者提供）

圖、文／Panasonic提供

為紀念日本東京Panasonic汐留美術館開館20週年，2023年7月15日~9月18日特於Panasonic東京汐留美術館內展出人間國寶中川 衛先生之作。中川 衛先生曾任職於日本松下電器公司，現活躍於金澤的金工藝術家、是重要無形文化財產「雕鑿鑲嵌」保存者。本次展覽將充分呈現中川先生前期的金工與最新作品，當中涵蓋其於1970-80年代所從事之工業設計、開啟他金工創作之路的加賀鑲嵌名作，以及技藝傳承的次世代作品等。希望透過本次展出約百件之作品與資料，感受中川先生在創作中所注入的設計理念，以及為了傳承傳統技法所付出的各種努力。

一場首次以「設計」的角度，展現人間國寶・中川 衛先生作品的展覽
本次展覽內容，將涵蓋重要無形文化財產「雕鑿鑲嵌」保存者：中川 衛先生(人間國寶)由早期至近期之創作，同時更將以「設計」的角度來展示他的作品。透過本次展覽，向觀展者傳達中川先生的工藝核心：亦即以設計師作為起點，與其之後的金工作品製作歷程，以及其對於設計的理念。

▲▼東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會。（圖／業者提供）

打造連結「工業設計」與「傳統工藝」之展示空間
中川 衛先生認為「工藝與工業設計的創意與創作的開始發展是一致的。」因此身為設計師與工藝藝術家的他秉持此番信念，不斷致力於鑲嵌技法的製作。為了讓觀展者能充分感受中川先生的創作理念，於本次展覽中將呈現中川先生充滿銳利感的工藝設計，與華麗的傳統工藝相互交融，並於展示空間中嘗試打造出兩者之間的創新連結。

再次體驗現代金工技術其超越世代、類型與國界的發展與魅力
中川 衛先生注重技術的傳承，致力於培育後進，並積極前往海外各地研修，以其宏觀的國際視野從事各種創作活動。本次展覽中，除了展示中川先生的作品外，亦將介紹中川先生與其指導藝術家、獨立探索鑲嵌技術的創作家，以及與不同領域藝術家的合作經驗，還有中川先生於海外期間之創作等相關內容。

▲▼東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會。（圖／業者提供）

關於中川衛

中川衛，1947年(昭和22年)出生於石川縣金澤市。於金澤美術工藝大學工業美術系就學期間專攻工業設計，深受平野拓夫等人影響啟發。1971年(昭和46年)於該大學畢業後，進入大阪的松下電工(現為Panasonic)工作，並從事美容家電產品等相關設計。27歲時返回故鄉，在任職於石川縣工業試驗所期間，拜入以「加賀鑲嵌」聞名，被認定為石川縣無形文化財產保存者之雕金家高橋介州(1905-2004)門下，並於此期間不斷自我修行之後於日本傳統工藝展覽會等活動之中展出自己的創作。其後屢次入選並獲得獎項，成為一位著名的藝術家。
2004年(平成16年)，因其在金工技術繼承方面的卓越貢獻，被認定為重要無形文化財產「雕鑿鑲嵌」之保存者(人間國寶)。

Panasonic汐留美術館介紹
Panasonic汐留美術館位於Panasonic東京汐留大樓4樓，作為社會貢獻的一環而對民眾進行開放。收藏著法國畫家喬治・魯奧Georges Rouaul(1871年~1958年)從早年到晚年的繪畫和代表性版畫約有260件作品，是世界上唯一以「魯奧畫廊(Rouault Gallery)」為命名的地方，除了以魯奧為主的常設展覽外，還有「建築/住宅」和「工藝/設計」為主題的企劃特展豐富著我們的心靈和生活。
Homepage：https://panasonic.co.jp/ew/museum
Facebook：https://www.facebook.com/shiodome.museum
Twitter：@shiodome_museum
館址：〒105-8301 東京都港區東新橋1-5-1(Panasonic東京汐留大樓4樓)

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關鍵字：

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