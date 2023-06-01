離譜老爸！顧著跟朋友打屁　丟3歲女兒獨自留車上1小時

▲李男跟朋友打屁，竟丟3歲女兒獨留車上1小時。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區1位23歲李姓男子，日前晚間8點多載著3歲女兒外出訪友，竟把車熄火並違規停車路旁，還將獨自女兒留置車內近1小時，所幸新平派出所員警巡邏經過，發現車後座有亮光且坐著1位小女童，當時天氣悶熱，且擔心女童安危，員警耐心引導女童如何開啟車門，並循線聯繫到車主，所幸虛驚一場，員警也依法針對其違規停車開單並通報社會局介入關懷。

太平警分局新平派出所巡佐黃厚翰、警員王俞閔，日前晚間9點多執行巡邏勤務，巡經轄區立功路沿線，發現一輛自小客車違規停車停在紅線上，隨即上前查處並掣單舉發，待將舉發單放置車窗前時，忽然發現車內有1位小女童在後座，手裡還拿著手機在黑漆漆的車內看影片，2名員警眼尖見車窗有開一小縫隙，隨即與女童溝通，並確認其狀況穩定。

▲兩名員警引導女童開車門，隨後通知家長到現場。（圖／民眾提供）



天真的女童說爸爸去超商買東西，但不知道過了多久。員警2人隨即比手畫腳地慢慢引導女童如何開啟車門，最後順利開啟車門將其帶出，並循線聯繫到女童父親。

女童父親表示，與朋友相約旁邊的超商聊天，想說只是離開一下，才會把小孩單獨留在車內玩手機，但都有把車窗打開通風，實在非常很抱歉。太平分局分局長蔡慶星表示，提醒家長不要為了貪圖方便就把小孩單獨留在車內，而發生類似小朋友反鎖車內或因車內溫度過高，導致造成憾事而後悔不己。