3逃逸移工鬼祟上廂型車...轉頭見警察拔腿狂奔　1人遭逮

記者許權毅／台中報導

台中市太平區新平派出所員警巡邏時，發現一群疑似移工的外籍男子準備搭乘一台廂型車，但卻行跡詭異相當可疑，上前盤查時，一群男子突然拔腿狂奔，還有人跑到鞋子都掉了，其中1名26歲印尼及移工坦承是逾期居留移工，被解送移民署專勤隊續辦。

▲台中太平警方昨（2）日巡邏時攔查3名逃逸移工，1人遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）



事發當時附近監視器曝光，2日16時許，一群移工在太平區環中東路三段旁，正準備搭乘一輛銀色廂型車離開，王姓、鍾姓2名員警騎乘機車巡邏，見行跡詭異馬上在車輛兩側包抄，移工一回頭見員警要盤查，立刻拔腿狂奔，隨後消失在鏡頭之中，銀色廂型車裡的人員一度下車查看，之後也駕車離去。

▲事發地點監視器拍下移工原本要上一輛銀色廂型車，轉頭見到員警後馬上落跑。（圖／翻攝社會事新聞影音）



警方密錄器拍下，2名員警跟3名移工展開追逐，其中身穿藍衣的印尼籍優姓移工遭警方逮捕，其餘2人則趁隙落跑。據悉，優姓移工等人跟同鄉都是逾期居留的逃逸移工，跟同鄉在台中四處打零工維生。

▲印尼籍優男承認是逃逸移工，將被送往移民署專勤隊。（圖／記者許權毅翻攝）



太平分局表示，逃逸移工一案將向上追溯源，並追查有無涉及不法，優姓移工則解送移民署專勤隊續辦。