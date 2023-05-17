獨／台中男大生136線自摔！機車遭「禿鷹分食」4萬改裝品全偷光

記者許權毅／台中報導

太離譜！台中一名19歲曹姓大學生12日16時許騎乘機車，在136線赤崁頂附近自摔，曹男重傷一度被送進加護病房，機車也被自己撞得半毀。孰料，曹男家屬通知拖吊業者協助處理，僅不到一天，擺放在路邊的機車被一群年輕男子「分食」，上頭許多改裝品都被拆光，還有人拍下過程，只見眾人對機車猛踹，疑似想取下改裝品。警方指出，已受理民眾報案，初步掌握2、3名嫌疑人，朝竊盜罪偵辦。

▲台中一名曹姓大學生在136線自摔，車子被牽走「拆光」，車上有價值的改裝品都不見。（圖／家屬提供）



▲家屬指出，曹男對機車花費許多時間、金錢，常常到136線騎車。（圖／家屬提供）



曹姓大學生就讀太平區某所大學，愛好騎車，機車上有許多改裝品、貼紙，甚至貼上「渣男」二字，與眾不同。12日曹男獨自跑到太平區136線騎車，卻在赤崁頂附近自摔，曹男當場意識模糊，被送往長安醫院後，發現3根肋骨斷裂，差點刺進肺部，所幸經搶救無生命危險，已轉出加護病房。

▲現場照片拍下，事發當時曹男意識模糊，機車躺在水溝旁，零件都還在現場。（圖／家屬提供）



撞擊現場照片拍下，曹男的機車因為撞擊已經受損嚴重，車殼、等等都掉落一旁，但機車零件都還在現場。家屬卻在隔日凌晨收到一段影片，只見有年輕男子蹲在車旁，疑似想從前輪上拆下物品，還有人從旁邊猛踹，隔日曹男友人前去查看，發現車子「被掏空」，輪框、避震器等改裝品通通消失，就連廉價的手把管也有人拿，只留下殘破車體。

▲▼有許多年輕人帶著工具，把曹男的車輛牽到1公里外，並且輪流拆走有價值的零件，最後只剩下車殼、車架。（圖／家屬提供）



家屬拿出影片表示，原本弟弟在赤崁頂的第一個彎自撞，結果卻在1公里外被找到，機車「被拆光」一事在車圈傳開，開始有車友傳影片給家屬，才發現不只2、3人拆車，是一整群年輕人圍著機車，手拿工具「分贓」。

▲家屬透露，曹男很珍惜機車，也認為他騎快摔車是活該，但是車子不該被拆光偷走。（圖／家屬提供）



家屬直言，弟弟自己騎車快自摔是活該，也能理解被外界批評是「猴子」，但是這與被拆車是兩回事。家屬拿出維修單表示，包含前車輪框、手把管、前後避震器、大鉗、繼電器、尾燈以及前碟盤等等，零零總總8樣改裝品都被拆光，價值4萬多。

家屬指出，當時已經委請拖吊公司前來拖車，不到一天，就被其他車友竊走改裝品，且上頭的改裝品價值也不算太高，不理解為何要做出這種舉動。

太平分局證實，有受理曹男家屬報案，經調閱監視器以車追人，有鎖定部分嫌疑人，將約談到案說明，全案將朝竊盜罪嫌偵辦，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。