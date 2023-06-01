民進黨性騷吃案！侯友宜競辦點名賴清德　「隱匿案情要人民如何信賴？」

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）



記者崔至雲／台北報導

民進黨前婦女部員工31日晚間在臉書提到，去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬報告卻沒有受到相關處理，引發熱議。對此，侯友宜選舉工作室問民進黨主席賴清德，一就任黨主席，就將隱匿案情的許嘉恬，升任副秘書長，難道你是共犯嗎？執政黨不敢面對全國關注的問題進行回應，只讓基層承受，要人民如何信賴？

侯友宜選舉工作室發言人陳柏翰表示，民進黨長年高舉性別平權大旗，不過卻看到儘管受害人勇敢的反應遭遇，但在主管吃案及輕浮言語下而遭臨到更沈痛的傷害，而現在更傳出加害的主管可能不只一位，還包含過去以站在進步價值浪尖自居的林飛帆，在副秘書長任內，失職未盡督導責任，簡直是劇中「高副祕」活生生的現實案例。

陳柏翰指出，性平案件是《人選之人》劇中探討的課題之一，目的是希望藉此對社會帶來省思，但看到賴清德似乎只在乎亮麗表象的照片擺拍，要黨工們成為他自己個人的造浪者，對於黨內已發生8個月的性騷案件卻視而不見，做為當事主管的許嘉恬甚至被高昇為副祕書長，完全是對受害人的二度傷害。

陳柏翰說，民進黨婦女部在今年初更名為性平部，改名代表的是一種宣示，但其實更重要的是將理念精神實踐在平時之中，性別平權不該淪為口號，如果行裡不一，無疑也是對進步價值的一大打擊。

「不要這樣就算了」陳柏翰強調，對受害人的遭遇感到不捨，希望大家能對她的勇敢給予更多的支持，也呼籲大家，任何性別都可能在職場上或生活環境中成為性騷擾的受害者，如果不幸發生，人人都必須獲得妥善的保護。當然更要沈痛要求賴清德及民進黨深刻反省性騷擾案件，不要讓遺憾再發生。

