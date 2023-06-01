愛不到女學生兩度躲校內強吻　他瞎扯「自願的」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

基隆21歲男子阿華（化名）與女學生A有感情糾紛，2021年12月間兩度尾隨對方，以暴力方式壓制並脫下口罩強吻得逞。雖然阿華辯稱A女是自願的，但基隆地院法官審理後不採信，並依強制猥褻罪共2罪各判處有期徒刑6個月，合併應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年。

▲阿華在學校大樓堵人，兩度強吻A女得逞。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿華與A女有感情糾紛，2021年12月24日下午4時許他以想要解決糾紛為由，偷偷潛入基隆市某學校的大樓埋伏，見A女出現隨即將人強拉至無人的教室，以扭打等暴力方式制止女方離開，強吻得逞。

第一次得手之後，阿華在同年12月29日晚間8時許再次前往同棟大樓，並在電梯門口堵人，看見A女正要前往教室上課，立刻將人強拉至走道的沙發座椅區，A女想要逃跑求救，他便以暴力方式制止，再次強吻得逞。

A女在反抗過程中受傷，頭皮、右手前臂、右手腕、右小指及雙膝等部位都有傷勢（未提出傷害告訴），事後她傳送LINE訊息向母親表示，遭到阿華脫下口罩強吻，接著前往警局報案。

阿華被逮之後，辯稱自己從未強制猥褻A女，只是因為感情糾紛產生口角，彼此有發生過扭打而已，親吻行為都是出自女方的意願。

然而，基隆地院法官檢視監視錄影器畫面、DNA鑑驗結果等證據，最終不採信阿華說詞，考量到他已經與A女達成調解，因此依強制猥褻罪共2罪，各判處有期徒刑6個月，合併應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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