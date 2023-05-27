誆正妹當模特兒！穿薄紗舔胸做「角色定位練習」　偽色影師慘了

▲台北一名男子誆稱自己是攝影師，騙網路正妹到旅館當模特兒，猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名姓范姜的男子得知正妹小香(化名)想當模特兒，誆稱自己是業餘攝影師，能替她與廠商簽約，又為她拍攝一系列照片，又聲稱廠商不滿意，要求小香與他進行「角色定位練習」，包含接吻、擁抱等，將小香騙到旅館猥褻得逞。台北地院審理後，法官依范姜犯強制猥褻罪，處1年徒刑。

判決書指出，男子范姜在交友軟體認識正妹小香，因得知她想從事模特兒工作，謊稱自己是業餘攝影師，可以為她接洽廠商，隨後騙小香已代她和廠商簽約，並為她拍攝一系列照片。前年12月間，范姜謊稱廠商不滿意，要求小香定期和他進行「角色定位練習」，內容需嘴對嘴親吻、擁抱、牽手，也就是以情侶模式接觸相處，不然小香就要付違約金。

小香看到范姜偽造的合約，誤以為模特兒界有「角色定位練習」這種慣例，只好於去年3月23日下午前往旅館，換穿范姜所準備的2套薄紗內衣，進行「情趣模特兒拍攝」，並同意為了「角色定位練習」和范姜親吻，結果范姜竟得寸進尺，將她拉到床上，強行脫衣舔胸，被小香拒絕發生關係後，還強迫她幫他手淫得逞。小香事後越想越不對，向廠商求證後發覺自己被騙，報警處理。

法官認為，范姜偽造契約書，讓小香以為未完成拍攝，會衍生違約金等糾紛，還恫嚇她廠商會找黑道討債、或透過法院強制帳戶扣款，讓她以後一生再也無法使用信用卡及提款卡等等，讓小香備感壓力，只能配合范姜進行「角色定位練習」，因而被他上下其手，猥褻得逞，判定范姜犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處1年徒刑。又犯3個偽造私文書罪，合併處9月徒刑，可易科罰金27萬元，全案還可上訴。