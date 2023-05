「裸女」衝上台滿場跑！峇里島表演被亂入　她旅費花光失控

▲一名德籍女子亂入峇里島的印度教舞蹈表演。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

峇里島一座印度教寺廟正在進行傳統舞蹈表演,28歲德籍女遊客達莉亞(Darja Tuschinski)竟全身赤裸衝上台,一下子強行扳開鐵門佈景,一下子在神龕前跪拜,把現場觀眾都嚇壞了。根據當局說法,她可能是因為旅費花光、陷入抑鬱,才會做出失控行為,目前已經被拘留。

22日晚間8時左右,達莉亞脫個精光,闖入印度教寺廟「烏布水皇宮」(Saraswati Ubud Temple),並在表演場地到處走來走去,即使被勸阻也不理會,多次擾亂表演後,才被工作人員抓住,移交給警方。廟方已經向遊客道歉,並且執行一場儀式清除「不良能量」。

A video of a German woman nude dancing during a cultural performance in Saraswati Temple, Ubud, Gianyar, Bali, went viral.



The video, which was taken on Mon (5/22), shows Darja Tuschinski dancing without any clothes in the middle of the stage, among Balinese dancers. #SEAToday pic.twitter.com/kVTRgIyDtk