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小女友父母反對交往！他被分手IG撂話復仇：看妳爸媽有幾條命

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市卓姓男子不滿15歲小女友的父母反對兩人交往，竟狂傳恐嚇訊息。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市卓姓男子不滿15歲小女友巧巧（化名）的父母反對兩人交往，竟用社群軟體Instagram狂傳：「看妳爸媽有幾條命破壞我們付出代價」、甚至傳送「妳18就跟我走」企圖和誘巧巧離家，不僅如此，還把2人視訊時畫面截圖，PO限時動態嗆「想看嗎？2點放出」。巧巧母親知情後報警提告，士林地檢署依恐嚇危害安全等罪將卓男起訴。

起訴指出，2人從2021年2月交往，當時巧巧年僅15歲。去年1月時，卓男徵得巧巧同意後，竟將人帶去捷運站殘障廁所內親吻、撫摸做壞壞的事，巧巧父母知道女兒談戀愛，立刻要求分手。

卓男感到世界天崩地裂，竟失控的以IG瘋狂傳「這這些事的後悔，我會讓你變成最慘的一個」、「放心我會讓你成為全校最紅的一個」並傳送2人視訊畫面截圖更在限時動態PO「想看嗎？看情況凌晨2點放出」。

同年月25日卓男又用IG傳「畢竟妳16了」、「妳爸媽現在想斷開我們...等18換我斷開他們」；同日晚間再傳「請問你媽告什麼？找死...看妳爸媽有幾條命破壞我們付出代價」，巧巧見到男友如此失控，手寫下想分手，卓男見到後陷入崩潰再恐嚇「希望我賣妳嗎」。

被男友舉止嚇壞的巧巧，趕緊向父母表達遭恐嚇，母親則向她說不需理，巧巧停止回訊，卓男仍持續傳訊「毀我愛情，我毀她們珍視的事物...」、「惡父母不用留我要看家破人亡」及「我過我的復仇人生，妳當妳的死媽寶」，直到同年5月27日又傳「我一定一巴掌把妳打成聾子」，巧巧母親決定報警。

卓男向檢警坦承犯行，檢方據巧巧遭染指DNA認卓男涉犯猥褻，而IG內容也涉和誘巧巧脫離家庭未遂，檢警根據相關證據，依14歲以上未滿16歲猥褻行為、和誘未滿20歲女子脫離家庭未遂、強制未遂、危害安全及公然侮辱罪將他起訴，建請法院從一重處斷，依法加重其刑。

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