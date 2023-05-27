　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乾爹「表情用力」猥褻12次！詭辯手被11歲女拉過去：不摸她還生氣

▲▼失憶,女孩,房間,麥片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲從小照顧她的鄰居乾爹，卻對她伸狼爪猥褻12次，乾爹還強辯「是她自己拉我的手去摸胸部」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名王姓男子看著鄰居女童長大，卻在她11、12歲時，藉由照顧她的機會，撫摸她身體逞慾12次，王男辯稱「是女童拉我的手去碰她胸部，不摸她她就生氣」，但法官認為王男從女童年幼時就開始照顧她，難認女童會願意讓像乾爹的王男進行猥褻，依強制猥褻11罪、強制性交1罪判處有期徒刑4年6月。

年逾50的王姓男子居住苗栗，看著隔壁鄰居的一名小女童長大，有時也會幫忙照顧，但2019年女童將升小六的暑假，王男卻對她起了色心，趁每天到女童家中照顧她的機會，對她摸胸猥褻得逞。

隔年王男食髓知味，有機會就對女童摸胸摸下體，次數達到10次，女童升國一的暑假，甚至強脫她內褲以手指侵入得逞。

王男惡行遭到揭發後，卻辯稱是「女童拉我的手去碰她的胸部，我不摸她，她就生氣」，承認有摸但是沒有違反她意願，純粹與女童嬉鬧而已。

但女童表示，王男到家中是要找她阿嬤，卻自己走進她的房間，用力將她內褲脫掉，她有拒絕說不要，但王男並沒有停止，還露出「用力的表情」，她每次都沒有同意王男這麼做。

法官聽了女童說法，認為王男自女童幼時就與她熟識，身為女童的乾爹，難認女童會有拉他的手、同意與王男性交或猥褻之動機及意願，況且對於如此誇張的情景，若是不知拒絕、還迎合女童要求，更是不合常理；甚至王男偵訊時辯稱「是女童先踩我的肚子，我生氣就脫她的褲子」，後來改口沒脫她褲子，前後說法已經自我矛盾。

苗栗地院審後認為，王男行為造成女童驚嚇、影響身心發展，考量其擺攤賣菜為業，坦承客觀事實，與女童及其母達成和解，也已履行賠償，酌量減輕其刑，依未滿十四歲女子犯強制猥褻罪共11罪，各處1年10月；對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月。應執行有期徒刑4年6月，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
誆正妹當模特兒！逼穿薄紗舔胸　攝影師慘了
泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣
快訊／超商浩克現身健美公開賽！　排名出爐
爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭
英15歲少女海邊遭性侵！　19歲男「強拖進水中」千人面前硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

乾爹「表情用力」猥褻12次！詭辯手被11歲女拉過去：不摸她還生氣

宜蘭議員黃浴沂辱「洗澡不鎖門是引誘」　女消防員要求公開道歉

誆正妹當模特兒！穿薄紗舔胸做「角色定位練習」　偽色影師慘了

LINE取名「海尼根」專賣海洛英　警過濾1個月監視器...終於逮到他

弟弟掉水裡了！花蓮1歲童墜家門前魚池　姊嚇壞求救…送醫撿回一命

女運將不爽同行介入夫妻感情　一路尾隨...當街呼巴掌辱「臭雞X」

竹聯惡煞疑他黑吃黑吞60萬　囚露營場5天打斷腿...3個月後才敢報案

快訊／台南梅嶺詭異命案！　比丘尼「多處撕裂傷」倒臥產業道路亡

快訊／新北環河路騎士自摔！當場無生命跡象　送醫搶救不治

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

乾爹「表情用力」猥褻12次！詭辯手被11歲女拉過去：不摸她還生氣

宜蘭議員黃浴沂辱「洗澡不鎖門是引誘」　女消防員要求公開道歉

誆正妹當模特兒！穿薄紗舔胸做「角色定位練習」　偽色影師慘了

LINE取名「海尼根」專賣海洛英　警過濾1個月監視器...終於逮到他

弟弟掉水裡了！花蓮1歲童墜家門前魚池　姊嚇壞求救…送醫撿回一命

女運將不爽同行介入夫妻感情　一路尾隨...當街呼巴掌辱「臭雞X」

竹聯惡煞疑他黑吃黑吞60萬　囚露營場5天打斷腿...3個月後才敢報案

快訊／台南梅嶺詭異命案！　比丘尼「多處撕裂傷」倒臥產業道路亡

快訊／新北環河路騎士自摔！當場無生命跡象　送醫搶救不治

北韓2歲童遭判「終身監禁」　全因爸媽有聖經！估還有7萬人被關

《QUEENDOM PUZZLE》名單出爐！　26位女偶像「最終7位組團出道」

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

秒飛日本！南投複合式咖啡廳　民宿、榻榻米下午茶區日式氛圍拉滿

樓上狂敲1年！妹子「1物水泥封印」報復　全場驚嘆：直接搬走

住戶不交管理費！管委會能把電梯磁扣消磁嗎？律師揭實務見解

日女搭客運「被關行李艙」！急駛1.6公里　司機終點站才發現

烏軍已準備好發動反攻　烏克蘭高官曝「最快在明天」

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

比丘尼「多處撕裂傷」倒路邊亡

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

汪小菲拒付750萬　大S再出招加討700萬

5億高中生媽媽繼承遺產關鍵曝！律師解答

偷開「暴力越野」撞爛　男880萬滅火

憨兒伴母屍半年無人知　他嘆：救不了人間悲劇

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

渣男灌醉女友　摸上床性侵女友媽還拍片

即／撞1700萬賓利　男大生不治

遛狗沒用牽繩！愛犬慘死騎士癱瘓

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

90歲開車24hrs不斷電　地表最強阿公卻迷航了

快訊／新北環河路騎士自摔！送醫搶救不治

更多熱門

相關新聞

誆正妹當模特兒！逼穿薄紗舔胸　色影師慘了

誆正妹當模特兒！逼穿薄紗舔胸　色影師慘了

台北一名姓范姜的男子得知正妹小香(化名)想當模特兒，誆稱自己是業餘攝影師，能替她與廠商簽約，又為她拍攝一系列照片，又聲稱廠商不滿意，要求小香與他進行「角色定位練習」，包含接吻、擁抱等，將小香騙到旅館猥褻得逞。台北地院審理後，法官依范姜犯強制猥褻罪，處1年徒刑。

「裸女」衝上台　峇里島表演被亂入

「裸女」衝上台　峇里島表演被亂入

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生不忍了

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生不忍了

11歲女童浴室暈倒撞頭　送醫數周死亡

11歲女童浴室暈倒撞頭　送醫數周死亡

狂灌「深水炸彈」　辣妹慘遭友人撿屍

狂灌「深水炸彈」　辣妹慘遭友人撿屍

關鍵字：

女童乾爹鄰居阿伯猥褻照顧

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面