乾爹「表情用力」猥褻12次！詭辯手被11歲女拉過去：不摸她還生氣

▲從小照顧她的鄰居乾爹，卻對她伸狼爪猥褻12次，乾爹還強辯「是她自己拉我的手去摸胸部」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名王姓男子看著鄰居女童長大，卻在她11、12歲時，藉由照顧她的機會，撫摸她身體逞慾12次，王男辯稱「是女童拉我的手去碰她胸部，不摸她她就生氣」，但法官認為王男從女童年幼時就開始照顧她，難認女童會願意讓像乾爹的王男進行猥褻，依強制猥褻11罪、強制性交1罪判處有期徒刑4年6月。

年逾50的王姓男子居住苗栗，看著隔壁鄰居的一名小女童長大，有時也會幫忙照顧，但2019年女童將升小六的暑假，王男卻對她起了色心，趁每天到女童家中照顧她的機會，對她摸胸猥褻得逞。

隔年王男食髓知味，有機會就對女童摸胸摸下體，次數達到10次，女童升國一的暑假，甚至強脫她內褲以手指侵入得逞。

王男惡行遭到揭發後，卻辯稱是「女童拉我的手去碰她的胸部，我不摸她，她就生氣」，承認有摸但是沒有違反她意願，純粹與女童嬉鬧而已。

但女童表示，王男到家中是要找她阿嬤，卻自己走進她的房間，用力將她內褲脫掉，她有拒絕說不要，但王男並沒有停止，還露出「用力的表情」，她每次都沒有同意王男這麼做。

法官聽了女童說法，認為王男自女童幼時就與她熟識，身為女童的乾爹，難認女童會有拉他的手、同意與王男性交或猥褻之動機及意願，況且對於如此誇張的情景，若是不知拒絕、還迎合女童要求，更是不合常理；甚至王男偵訊時辯稱「是女童先踩我的肚子，我生氣就脫她的褲子」，後來改口沒脫她褲子，前後說法已經自我矛盾。

苗栗地院審後認為，王男行為造成女童驚嚇、影響身心發展，考量其擺攤賣菜為業，坦承客觀事實，與女童及其母達成和解，也已履行賠償，酌量減輕其刑，依未滿十四歲女子犯強制猥褻罪共11罪，各處1年10月；對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月。應執行有期徒刑4年6月，全案可上訴。