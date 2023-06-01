民進黨為性騷吃案道歉　游淑慧看完嘆：還在息事寧人

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

一名民進黨前黨工5月31日深夜在臉書指控自己去年9月遭遇性騷擾，事後向當時的婦女部主任許嘉恬求助，竟被反問「當下為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」，引來各界關注。民進黨立即發出道歉聲明，並強調將拉高層級調查。不過，國民黨台北市議員游淑慧認為，民進黨連深夜道歉聲明都還在息事寧人。

民進黨聲明指出，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

游淑慧表示，自己高中時也曾在公車遇到鹹豬手，當下她不知道該怎麼辦，還好我後座的阿姨很大聲說，妹妹，你要小心你旁邊的男生。公車一停，那個男生馬上下車，如果沒有這位阿姨，她除了當下恐懼受傷外，事後也不會有勇氣去提出申訴或談論。所以，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大的勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視、甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。

游淑慧說，看到民進黨前黨工的控訴，和民進黨的快速回應，想到曾經歴過的往事，覺得很感慨，曾經以為已經一直在進步改變的事，但結果相似劇情還是一再重演。有權力者，如果喪失同理心、同情心，還不如不要，「民進黨的道歉聲明不但避而不提許嘉恬三字，甚至連怎麼處理她的失職都隻字未提，其實連這個深夜道歉聲明都還在息事寧人。」

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