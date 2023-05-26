這裡發錢了！南投市新生兒津貼7／1起可領4萬　首胎補助追平北市

▲代表會三讀通過！南投市新生兒補助提高，今年7/1開始新生兒可領4萬元 。（圖／南投市公所提供，下同）



記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

國內少子化問題仍然嚴峻，南投市的新生兒也逐年下降，使得南投市人口數越來越少，已不利於城市發展，為提高南投市的生育率，南投市長張嘉哲推動全新生育補助實施計畫，將生育經貼1萬元提高至3萬元，再加上南投縣政府補助1萬元，等於在南投市生一胎，一次能領4萬元！這項計畫今（26）日代表會上三讀通過，7月1日(含)以後出生的新生兒 ，都可領取。

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據統計，南投市人口數從2018年的10萬154人，逐年下降，至今已跌破10萬人大關，目前只剩9萬7504人，而去年（2022）年一整年更只有420名新生兒誕生，不到全市人口的百分之一，明顯瀰漫著「養不起」、「不敢生」的社會風氣，人口結構也將影響日後財政收入，未來國小入學數將大幅減少，連帶衝擊各校招生，影響層面相當廣泛。

南投市長張嘉哲上任後，對此議題相當重視，立即請社會課同仁擬定計畫，規劃將生育津貼從1萬元提高至3萬元，為了在今年就能實施，所以趕在第一次代表會定期大會前，將計畫送代表會審議，並以追加預算方式支應多出預算，今26日在代表會三讀通過。

因此，從今年7月1日開始，在南投出生的新生兒都可領到市公所3萬元的生育津貼，並以新生兒數為計算方式，「生一胎新生兒3萬元、雙胞胎6萬元、3胞胎則是9萬元」，這項計畫一但實施，加上南投縣補助的3萬元，第一胎總數4萬元的補助，將會比除了台北以外的直轄市、總補助金額都還高。

而領取需符合相關資格，新生兒的父母其中一人，需在南投設籍滿一年，也就是從去年7月1日起就設籍在南投市，此計畫不溯及既往，新生兒須在今年7月1日起出生，且設籍於本市，出生後3個月內請領，超過視為放棄。另外，需準備出生證明、戶口名簿或謄本、申請人印章、身分證（居留證）等。