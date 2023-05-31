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飛泰玩遭下藥、擄到KK園區性侵　陸百萬女網紅「傳是炒作」！

▲▼組織成員指出有大陸女網紅在男模店被下藥。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）

▲成員指出女網紅在男模店被下藥。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）

網搜小組／鄺郁庭報導

全球反詐騙組織（GASO）30日在臉書粉專貼公開聲明，指出有百萬粉絲的大陸女網紅在曼谷酒吧被下藥，隔天在KK園區醒來，遭性侵及軟禁，還有台灣遊客是被帶到緬甸老街，組織呼籲旅客前往泰國一定要注意安全。不過，台灣警方查證後，認為大陸女網紅事件是炒作，但會關注是否有台人受害。

YouTube頻道「全球反詐騙組織GASO-中文」29日貼出影片，組織成員透露，現在詐騙集團手法越來越激進，過去們是用騙的，最近有些直接用綁的，提到3月中有一名大陸女網紅在男模店遭下藥，被帶到苗瓦迪，有遭性侵、轉賣。組織30日也在臉書粉專貼出公開聲明，當中有提到兩個個案，掀起外界議論。

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▲▼組織成員指出有大陸女網紅在男模店被下藥。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）

▲組織成員稱大陸女網紅遭到性侵。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）

從幾條線索來看，警方發現一名大陸旅遊抖音網紅曾在3月被指控炒作，條件與組織描述相似。據《搜狐網》網友整理整起事件，該名女網紅3月1日飛往泰國後，人就消失了幾天，4日時突然在一段影片「緬北女孩真實遭遇」下方留言，「看到晚了，回不來了」，然後又消失。

她的抖音帳號則在8日之後，開始發多則人在猛男餐廳的影片，讓粉絲相當擔心她是否遭遇不測。就在21日，女網紅PO出一段影片，背景是泰國機場，她在影片裡說話邏輯不清、顛三倒四，就有網友認為她很憔悴、神情不對、看起來哭過，猜測她根本還在被綁、有被電擊，還推理背景是綠幕合成，是被逼著報平安。外加影片一出，女網紅又消失30多個小時，更讓外界頻傳她遭遇不幸。

結果事件炎上，泰國總理在3月底罕見大動作，澄清泰國旅遊的治安問題，是遭到假訊息攻擊，當時還有泰媒譴責「中國無良網紅」的抹黑行為。該名抖音女網紅急忙開直播解釋，稱她在泰國做醫美才很憔悴，說話顛三倒四是因為沒打草稿，指控是網友想太多，她也從沒說自己遇害。不過，因為GASO並沒有明確指明身分，不確定是否為同一人，事件真假也有待商榷。

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