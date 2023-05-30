寧可不要1hr午休！上班族怨「被囚9小時」爆共鳴　1族群卻搖頭

▲原PO只想早點回家，寧可不要午休時間。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我寧可不要多那1小時！」有上班族哀嘆，從早上8點上到下午5點，中間午休1小時，但他其實只想提早下班，「說是8小時啦！但身體被囚禁在公司」，直呼寧可不要午休。貼文秒爆共鳴，「同意！午休在公司吃飯就是在上班」、「那1小時若有電話來還是要接，所以其實也不算是真正的休息。」

有上班族在Dcard哀怨發文，「什麼上班8小時？其實是9小時吧！」說他早上8點到公司，中午休息1小時，下午5點下班，「我覺得只要有15分鐘吃飯一下就夠了，我寧可不要多那一小時午休、提早下班」，認為表定上班時間8小時，但身體會被囚禁在公司9小時，所以其實是上了9小時。

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貼文瞬間爆共鳴，「我休1.5小時，被綁更久」、「同意！午休在公司吃飯就是在上班，所以我後來都出去透氣，午休快結束再回公司」、「有的公司中午自己休1.5小時，還要延後下班30分鐘= =，我根本不需要多休那30分鐘好嗎！除非不用延後下班，不然這根本不是福利。」

▲上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

通勤族對此也秒嘆氣，「沒想到有人的想法與我相同，我認為休息也是工作的一環，我通勤一趟大約一小時，一天等於有十一小時待在公司，幾乎一半的時間。中午吃飯其實只花了10分鐘而已，其實真的很想提早開工提早下班，但還是得照著表定時間走。」

不過，也有人表示，「我覺得中午休息時間很必要欸！我休完那一個小時，接下來到晚上睡前都會蠻有精神，效率也能保持住」、「突然覺得年輕真好，年紀大的我中午吃飯30分鐘內解決，然後一定要睡個20-30分鐘，才有辦法下午的工作」、「還是要休息啦！不然下午都渾渾噩噩的，我個人吃飯慢+需要午休。」

還有網友指出，「我前一份工作，原本是正常班0830～1730，中間休息1小，常態加班3小。後來不景氣訂單減少，所以減少工時，日班拆成兩個班，一個班8小時，中間沒有休息。但，我反而覺得更累了，懷念以前中間能夠休息的時候」，因為工作性質是忙到連喝水、上廁所都有困難，所以真的需要休息時間。