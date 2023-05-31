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「大法官不是為黨服務」　趙少康籲蔡英文：應謙虛一點放棄提名

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康批評大法官提名有失中立。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統府30日舉行記者會公布四位大法官被提名人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥，名單一出引發爭議。對此，中廣董事長趙少康31日就在臉書批評，15位大法官中11位已經是總統蔡英文提名的，若這4位再獲通過，全部15位大法官全是蔡英文提名的，同質性實在太高，立場也遭到質疑。

趙少康批評，蔡英文的任期剩下不到一年，卻在此時提名了4位大法官人選，15位大法官中11位已經是蔡英文提名的，若這4位再獲通過，全部15位大法官全是蔡英文提名的，同質性實在太高，立場也遭到質疑。他建議，蔡英文此刻應該謙虛一點，把提名權讓給下一任總統，不管是國民黨或民進黨，都不應該由蔡英文決定，除非蔡英文覺得民進黨總統參選人賴清德不會贏，所以搶著提好提滿。

趙少康指出，大法官會議是中華民國解釋憲法及統一解釋法律與命令的司法機關，重要性極高，大法官應該謹守中立、客觀，不應該服膺於政黨或個人。他舉例，美國9位大法官中，通常是保守派、自由派的各半，這也才能彰顯不同法律見解，去做論辯，何況美國總統在任期內能夠提名一個或兩個大法官就很不容易了，哪有全部都是由同一個人提名。

趙少康提到，過去大法官就被批評立場偏頗，過度傾向民進黨，所以包括前瞻計畫、軍公教年改案、萊豬案、黨產條例案、農田水利會等釋憲案全都是民進黨贏、在野黨輸，喪失釋憲案的公正性及合理性。他指出，其中律師尤伯祥就是當時擔任國防部代理人上憲法法庭辯論軍公教年改案，不僅支持廢死，還曾任促轉會委員及太陽花辯護律師，竟也被提名為大法官。

此外，趙少康再提到，其中陳忠五曾經「卡管」，要求連署重啟遴選校長；朱富美是現任檢察總長邢泰釗的太太，兩人與綠營關係交好；這些人選都是爭議性極高，同時政黨立場鮮明。他質疑，如果這些人當上大法官，如何期待未來的釋憲案能夠不被政治力染指？蔡英文硬提大法官，只是把大法官做低，斲傷憲政公信力，讓人民看清楚綠營嘴臉。

趙少康最後批評，「以前人家譏諷說法院是民進黨開的，現在除了法院，連司法院都是民進黨開的了！」

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