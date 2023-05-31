蔡英文6／5見環團　林佳龍：「期待仍有差距」但集結力量前進

▲總統府秘書長林佳龍與環保團體會晤。（圖／林佳龍臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府秘書長林佳龍近日跟行政院相關部會，在總統府與12個環保與公民團體代表，一同討論環保與永續議題。總統蔡英文也將在6月5日「台灣環境日」跟環保團體會晤。林佳龍表示，他們知道還有部分議題，在現階段仍與大家的期待有所差距，但仍須集結大家的力量共同往進步的方向前進。

林佳龍表示，昨天（30日）下午跟總統府副秘書長張惇涵、立委洪申翰與行政院相關部會在總統府和12個環保與公民團體代表齊聚，一起來為台灣的環保與永續議題交流。

林佳龍說，蔡英文從2017年開始邀請環保與公民團體交流意見，這也是蔡英文多年來的堅持與重視，受限於全球疫情的影響，雖然有一段時間沒有舉辦實體會議，但總統仍持續關心公民團體的意見，並落實到各部會進行政策列管，也將在6月5日「台灣環境日」和大家交流。

林佳龍說，立法院這個會期，有許多重要法案通過，例如《再生能源發展條例》剛剛修正通過，從離岸風電、小水力、太陽光電、生質能，到地熱發電，都建構了更友善的發展環境；歷經6年多來社會各界的反覆討論，在上周五《礦業法》三讀通過；不僅把社會詬病的「霸王條款」刪除，也全面強化礦業管理與把關的機制。

林佳龍表示，這過程耗費多時，但也因此獲得充分討論，取得各方更多的共識，路雖然漫長，但終究為台灣的永續發展，劃下一個新的里程碑。

林佳龍說，今年初《氣候變遷因應法》修正案通過，將2050年淨零排放目標、各部會權責、氣候變遷調適專章以及徵收碳費機制等明確入法，全力推動台灣走向淨零排放，因應國際趨勢。這也是台灣完備氣候法制的歷史性一步。

林佳龍表示，許多公民團體提出的建言，政府各部會也都持續追蹤、研議精進，有些議題已經有初步性結果，有些則在逐漸聚焦與收斂的過程中；但知道還有部分議題，在現階段仍與大家的期待有所差距，仍須集結大家的力量共同往進步的方向前進，期待透過這次的平台會議，能持續收集建言、凝聚共識，一起為台灣的永續發展努力。