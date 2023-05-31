大法官提名人選惹議　李彥秀痛批綠營：破壞司法公信的歷史罪人

▲針對大法官提名人選，李彥秀提出批評。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

總統府30日舉行記者會公布四位大法官被提名人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥，名單一出也引發爭議。對此，國民黨台北市議員李彥秀31日就在臉書大批，這四位被提名人，與民進黨關係深厚，一片綠油油，司法制衡以及作為憲法最後堡壘功能已經完全喪失。

「破壞司法公信的歷史罪人，蔡英文與民進黨當之無愧！」，李彥秀批評，這四位被提名人，與民進黨關係深厚，不僅有廢死律師，還有卡管教授，一片綠油油，司法制衡以及作為憲法最後堡壘功能已經完全喪失。她提到，現在更傳出，尤伯祥過去曾教唆證人作偽證；而朱富美與夫婿邢泰釗分別擔任「檢察總長」與「大法官」，法界對夫妻掌握「審檢」大權也高度質疑。

李彥秀指出，總統蔡英文作為法律人，曾經在大學法律系任教，2016年更以「司法改革」、「重拾人民對司法信心」為號召，但今年三月，根據台灣公民人權聯盟籌備處公布的「司法信心年度民意調查」，僅有32.7％民眾滿意法官表現，30.4％滿意4年來的司法改革，相信司法公正更僅有34.9％。

李彥秀大批，蔡英文的司法改革承諾徹底破產，現在更完全「不演了」，在僅剩不到一年任期情況下，「不問制度、不問道德、只看顏色」，提名備受爭議的大法官人選，蔡英文依靠的就是完全執政，與已經成為「橡皮圖章」的立法院。她也舉例，2008年，馬英九當選總統，夫人周美青即辭去兆豐銀行法務室主任一職，雖然兆豐金為民營金控，法務室主任也屬於內部幕僚單位，與公眾利益無關。但這就是馬英九總統的標準，這就是國民黨執政的標準。

李彥秀最後質疑，「試問，被前法官質疑曾經教唆偽證的律師能成為大法官？夫妻完全不避嫌掌控『審檢』大權，這樣的大法官還有何公信力可言？」