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超熱門！大台南公車無限搭299月票開賣　民眾清晨搶排隊

記者林悅／台南報導

台南市通勤族期待已久的台南市公共運輸月票299專案，31日在台南、新營火車站開賣，不但是全國第一張賣出的行政院月票方案TPASS實體票卡，也象徵開啟平價公共運輸新紀元。

▲台南市通勤族期待已久的台南市公共運輸月票299專案，31日在台南、新營火車站開賣，象徵開啟平價公共運輸新紀元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市通勤族期待已久的台南市公共運輸月票299專案，31日在台南、新營火車站開賣，象徵開啟平價公共運輸新紀元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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截至31日下午已賣出近500張，交通局局長王銘德表示，月票299方案的服務範圍函括大台南公車、觀光公車、小黃公車及youbike公共自行車，7月將再推出更優質的399加台鐵、999加跨境高雄、屏東等2種方案，不少買到月票的市民迫不及待的開卡，使用超便宜的公共運輸服務。

交通局局長王銘德表示，在市長黃偉哲督促下，市府配合行政院促進公共運輸使用方案共推出台南交通月票方案，5月31日市府率先在台鐵台南站、新營站設置專人服務台，開賣空卡和月票299方案，7月配合台鐵作業時程將再推出更優質的399鏡內加台鐵、999加跨境高雄、屏東等2種方案，也開啟台南市通勤族低交通費的時代，歡迎市民朋友多多利用超便宜的公共運輸服務。

▲台南市通勤族期待已久的台南市公共運輸月票299專案，31日在台南、新營火車站開賣，象徵開啟平價公共運輸新紀元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原訂31日上午11時才開賣的月票，於上午7時起就陸續有民眾在台南火車站大廳排隊等候，拔得頭籌是來自高雄的陳女士，特地一早就幫住在台南、搭公車上班的女兒搶購。台南車站人員發現有不少為孫子買月票的阿嬤在排隊，立即擺放椅子規劃排隊動線，駐點工作人員見排隊民眾多達上百人後，決定提前10分鐘開賣，不少買到月票的民眾笑顏逐開當場開卡，迫不及待的要體驗低價的公共運輸服務。

▲台南市通勤族期待已久的台南市公共運輸月票299專案，31日在台南、新營火車站開賣，象徵開啟平價公共運輸新紀元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，現場有不少民眾在開卡後對月票299方案存有使用範圍的疑問，他說舉凡大台南公車的路線服務範圍北至嘉義朴子、義竹、嘉義高鐵站、南到高雄茄萣區都可以使用台南299月票。此外，小黃公車、台南市內的台灣好行、高鐵快捷公車也可適用，還享有台南ubike不限次數30分鐘免費。

交通局表示，原訂第一波於兩個火車站2000張，因銷售盛況空前，第一天開賣5小時已賣出近500張。因正逢各縣市搶製票卡，已緊急再請票卡公司趕工幫台南追加1000張。第二波自6月15日起再追加8000張，新增台南、麻豆、新營、關廟轉運站，及各客運公司站點，包括新營客運新營、白河站，興南客運佳里、玉井、新化站，及37區區公所等販售點，6月30日起則開放可於7-11、全家和OK超商預購。

為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，亦有提供線上客服（服務專線4498399，手機撥打請加02），期能提供民眾更多元及完善的購票通路與諮詢服務。

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