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社會 社會焦點 保障人權

im.B案查扣45筆上億不動產　「陳歐珀前競辦」將一併拍賣

記者劉昌松／台北報導

檢警調針對im.B詐欺吸金案，連續發動4波搜索行動，31日又有2名業務黃祥寓、許俊誠被拘提移送台北地檢署。統計專案小組目前查扣現金300萬元、52個名牌包和各式名酒外，也根據金流查扣了45筆不動產，總值至少上億元，其中包含主嫌曾國緯曾無償借給立委陳歐珀競選使用的宜蘭辦公大樓，北檢已啟動偵查中變價程序，將交由行政執行分署賤價拍賣。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲im.B詐騙吸金案主嫌曾國緯家中搜出大量精品包將拍賣變現。（資料照／記者張君豪翻攝）

台灣金隆公司負責人曾國緯(本名曾耀鋒)等人，對外宣稱可藉由公司旗下的P2P網路媒合平台，讓每個投資人都可以當個銀行家，出資借錢給有需要的人，結果遭踢爆市場龐氏騙局，數千名投資人遭吸金25億元後，從2022年底開始無法收取借貸利息，曾國緯則人間蒸發。

▲▼黃國昌爆料曾耀鋒買了數百萬的Whisky，藏在陳振坤經營的旅館地下室。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲曾國緯喜歡喝威士忌與紅酒，還藏放上百箱葛瑪蘭在前行政院前顧問陳振坤的倉庫。（資料照／翻攝黃國昌臉書）

有民眾在2023年4月向台北地檢署提告，並請求緊急保員相關證據，接案的內勤檢察官蔡沛珊研判有立即展開調查的必要，5月開始指揮刑事局與調查局等單位展開4波搜索，接連將主嫌曾國緯、父親曾明祥、主要幹部潘志亮、集團處長陳振忠等。

檢警調同時在曾國緯等人住處查扣到現金300萬元，LV、CHANEL、Hermès等各式名牌包 52個，LV登機箱 2個，以及藝術品、畫作1批，賓士轎車1輛，以及各種年份久遠的威士忌、紅，其中光是在行政院前顧問陳振坤經營的旅館地下室查扣的葛瑪蘭就有125箱。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲im.B業務黃翔寓。（圖／記者劉昌松攝）

除了動產贓物外，檢察官還追查im.B相關金流，藉此向法院聲請准許扣押曾國緯等人以及第三人名下的不動產共45筆，以及相關銀行帳戶、股票，據了解，這些不動產主要集中在宜蘭、桃園地區，其中包含曾國緯曾無償借給陳歐珀作為競選辦公室的羅東鎮公正路大樓，另外也有少部分不動產位於苗栗、台北。

由於所查扣的資產都疑似吸金不法所得，但價值都需要進行專業鑑定，北檢已經啟動偵查中變價程序，委請行政執行分署就部分查扣物品委外賤價後拍賣變現，以保障被害人未來求償的權益。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲im.B業務許俊誠。（圖／記者劉昌松攝）

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