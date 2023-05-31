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大陸 大陸焦點 特派現場

不用跪著上課！　陸「折疊男孩」手術成功把脊椎掰回90度

 記者任以芳／綜合報導

大陸山東「摺疊男孩」姜延琛的勵志故事，感動許多網友。19年前出生時因患先天性肌肉病，長大之路靠著毅力「跪著」上課，考上大學。日前，姜延琛在北京大學第一醫院完成第一次手術，術後效果超乎預期，一次性矯正「Z」型反摺疊的脊柱。主治醫生鼓勵他，接下來還有三到四次手術，可望實現站直生活的希望。

據陸媒報導稱，「摺疊人」是對身患強直性脊柱炎、肌肉病等，造成脊柱彎曲的病患者代稱，姜延琛卻是反向摺疊近180度，形成獨特的「Z」型體態，俗稱「反向」摺疊人。情況極度罕見，大陸和國外沒有見過類似的報導和案例。

▲▼ 折疊男孩 。（圖／翻攝 新黃河）

▲陸「反向」折疊男孩第一次手術恢復情況良好 。（圖／翻攝 新黃河）

姜延琛從小學三年級開始就跪著上課、趴著看書，必須用一種艱難的姿勢走上求學之路，家人曾經勸他太累了不如放棄，他依然堅持自己的努力，可以為社會做點事，靠著堅強的毅力，如考上大學。

求醫之路上也出現改變命運的機會，姜延琛的主刀醫生、北京大學第一醫院脊柱外科主任醫師王宇從業十年，醫治的患者達到3、4千例，也曾治療「向前」摺疊接近180度的患者，唯獨無法複製到姜延琛病況。他翻閱大量文獻，經過長時間反覆推敲，終於找出可能醫治的方式，但是風險極高。

會診醫生在相對激進的截骨矯形方案和相對保守的緩慢牽引方案中選擇了後者，之後必須進行至少5次手術，「以一種循序漸進的方式讓脊柱逐步恢復。」

▲▼ 折疊男孩 。（圖／翻攝 新黃河）

▲北京會診醫療團隊反覆討論找出治療方式。（圖／翻攝 新黃河）

王宇說，「這完全不同於以往的手術，所以在手術中可能需要一些臨時的設計，包括麻醉體位擺放等。」比如插管也是一個棘手的問題，由於姜延琛的姿勢特殊，做手術時需要趴著，但仰頭麻醉後舌頭等軟組織後墜，遮擋氣道，血氧直降，情況危急之下麻醉科主任親自出手，完成插管。

第一次手術耗時近7個小時，已矯正姜延琛的脊柱50%，把180度的反向，透過手術恢復到90度。第二階段會慢慢往前推進，但越往後的話難度越大，但醫師與家屬都很樂觀看待，因為第一次手術恢復情況真的不錯

不過，主治醫師王宇也表示，姜延琛的背部肌肉已經消耗殆盡，骨骼發育也異於常人，即便透過手術和治療也難以完全恢復到正常狀態，但是有可能達到正常狀態的百分之八九十左右，「生活自理沒問題。」

儘管有風險，姜延琛的母親堅強的接受手術方案，這次會診手術結果給母子二人帶來了重新生活的希望。

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