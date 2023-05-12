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飼主「遛狗沒牽繩」狗撲老人！6歲娃勇敢糾正…慘被打成腦震盪

▲▼上海一6歲兒童被打成腦震盪。（圖／翻攝自影片）

▲上海一6歲兒童被打成腦震盪。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名成年男子近日在社區內不牽繩遛狗，被6歲男童指出後竟出手打人。當晚，孩子出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，醫生診斷為腦震盪。5月12日，上海虹口警方表示，目前，犯罪嫌疑人孫某因涉嫌尋釁滋事罪，被依法採取刑事強制措施。

據《北京青年報》報導，近日，上海一周姓男子的6歲兒子，在社區玩耍時被人打成腦震盪，而這一切，只因孩子指出對方不文明遛狗。

周男一家居住在虹口區墨翠里社區。5月2日，周男的母親帶2個孫子在社區的兒童樂園玩耍。突然，有一隻狗衝上來追逐較大的孩子，並且撲向周男的母親。狗的主人就在一旁，卻沒有理會。

周男6歲大的兒子說了一句，「你看這上面寫的，寵物不許入內。」誰想到，狗的主人衝過來，指著孩子說，「你有本事再說一遍」，然後一巴掌重重地打在孩子的頭上。

▲▼上海一6歲兒童被打成腦震盪。（圖／翻攝自影片）

▲打人男子也帶了一名小孩。（圖／翻攝自影片）

為了取證，周男母親借了個手機，顫抖著錄下了後續的情況。對方當時也帶著孩子出來玩，打完後回到座椅上，看起來毫無愧疚之意。

當天晚上，周男的兒子出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，醫生診斷為腦震盪，此後心理上也出現了應激反應，比如不敢出門。而周男的母親在這件事後心臟病發作，一家人受了不少苦。

▲▼上海一6歲兒童被打成腦震盪。（圖／翻攝自影片）

▲地下車庫裡都是糞便。（圖／翻攝自影片）

社區住戶表示，盡管在社區公告欄張貼了文明養犬的通知，兒童樂園貼有「寵物請勿入內」的告示，仍有人不牽狗繩在這裡遛狗，狗追人的事情也不是第一次發生。此外，到了下雨天，不少人會去地下車庫遛狗，不少糞便也隨地丟棄。

不少居民表示，現在社區裡孩子很多，看見狗橫衝直撞會害怕，希望加強文明遛狗的管理。

墨翠里社區物業經理錢聖方表示，除了張貼告示，保全在發現遛狗不拴繩或是寵物隨地大小便的情況時，都會上前勸阻。在這次衝突發生後，物業會加強宣導力度，對居民進行文明養犬的普法宣傳，另一方面也會加強與居委和社區警員的聯動，對不文明養犬行為進行上門訓導。

5月12日，因涉嫌尋釁滋事罪，打人者已被上海虹口警方依法採取刑事強制措施。目前，上海市虹口區人民檢察院已依法提前介入。

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